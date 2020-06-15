Замакима Алматы поручил создать комиссию по мониторингу интернатных организаций на качество оказываемых услуг

Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров в режиме видеоконференцсвязи провел заседание городской Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с участием всех руководителей интернатных организаций города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Комиссией были рассмотрены вопросы совершенствования работы специальных интернатных учреждений, повышения качества оказываемых образовательных услуг, содействия трудоустройству выпускников детских домов, профилактики преступлений.

Заслушаны доклады заместителя руководителя управления образования города Гулнар Айткуловой, заместителя руководителя управления общественного здоровья города Асель Бисенбаевой, начальника управления ювенальной полиции МПС Алматы, подполковника полиции Лейлы Алипбаевой.

В Алматы функционируют 18 школ-интернатов, в которых проживают 3640 детей. В 8 коррекционных школах-интернатах воспитываются 2542 детей, среди которых есть дети с различными нарушениями развития речи, слуха, а также дети-сироты. Все учреждения оснащены мастерскими, игровыми и медицинскими пунктами. За последние 3 года воспитанникам организаций, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выдано 259 квартир.

В целях превенции суицида среди детей на базе Центра психического здоровья организована работа по онлайн-консультации психологов. До настоящего момента было проконсультировано 29 человек, за последние четыре месяца на телефон доверия поступило 1035 звонков от жителей города, в прошлом году - 1209. Всем обращающимся оказывается квалифицированная психологическая помощь. Вместе с тем обучающими семинарами было охвачено 148 специалистов системы образования. Среди социальных педагогов, медицинских работников и других специалистов в четырех районах обучающими курсами было охвачено 206 человек.

Управлением образования Алматы на регулярной основе проводится мониторинг интернатных учреждений с указанием выявленных нарушений и контролем их устранения. В ходе проверок были выявлены нарушения в части госзакупок, трудового законодательства, санитарных и пожарных норм. По итогам все нарушения были устранены. К дисциплинарной ответственности привлечен ряд директоров и замдиректоров специальных (коррекционных) школ-интернатов.

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров акцентировал внимание на необходимость усиления контроля по вопросам получения детьми качественного образования и воспитания, питания, недопущения некорректного отношения к детям со стороны сотрудников учреждений, а также обеспечения жильем детей-сирот, не достигших 29 лет.

Дети - это наше будущее. Руководители интернатных организаций несут персональную ответственность за охрану жизни и безопасность наших детей. Случаи сокрытия фактов нарушений законных прав и интересов воспитанников совершенно недопустимы", - отметил Ержан Бабакумаров дал ряд конкретных поручений.

Управлению образования города и руководителям организаций поручено усилить работу по профилактике правонарушений, трудоустройству выпускников интернатных организаций, в том числе посредством внедрения института наставничества и др. В течение месяца поручено провести заседания попечительских советов по вопросам проведенной работы и задачам на предстоящий период.

Департаменту по контролю в сфере образования по Алматы совместно с Ассоциацией выпускников детских домов РК поручено создать комиссию по мониторингу интернатных организаций города на предмет соответствия качеству оказываемых услуг. Кроме осмотра, также будет проводиться опрос среди детей, при этом будет исключено вмешательство администрации. Для обеспечения объективности проверок будут вовлечены НПО и представители СМИ.

В работе заседания приняли участие депутат маслихата города Алматы Шавкат Умаров, руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева, полковник полиции, начальник управления местной полицейской службы Манап Саттаров, президент ОЮЛ "Ассоциация выпускников детских домов Казахстана" Рафаэль Гасанов и др.

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