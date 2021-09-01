Замакима Экибастуза грубо разговаривала с сотрудниками и угрожала им

ПАВЛОДАР. 31 АВГУСТА - Проверку в аппарате акима Экибастуза проводили на основании заявления руководителя отдела финансов Алии Кажыбековой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Замакима Экибастуза Гульжан Кадырбаева позволяет себе грубо разговаривать с работниками отдела Раушан Ибраевой и Ж. Каримовой, а также высказывает в их адрес различные угрозы, сообщает Павлодар-онлайн

Слова заявительницы Кажыбековой и ее подчиненных подтвердила аудиозапись, которую последние вели в момент разговора с Гульжан Кадырбаевой в кабинете. В числе прочего из уст замакима прозвучала фраза: "Не отвалилось бы одно место, если бы сюда пришли, раз так горело". В департаменте по делам госслужбы пришли к выводу, что госслужащая Этический кодекс нарушила, ее поведение обсудили на очередном заседании совета по этике.

Комментируя свое поведение, чиновница заявила, что подчиненные спровоцировали ее так себя вести. Сотрудники отдела финансов, со слов замакима, сами работают из рук вон плохо, материалы предоставляют некачественные, требующие исправлений. Об этом знают и сотрудники акимата, и даже ветераны госслужбы.

У меня есть вопрос: почему они заявили об этом разговоре только сейчас, если он состоялся в апреле? Вероятно, потому что акимом города принято решение по согласованию с областным акиматом о реорганизации двух отделов: экономики и финансов", - высказалась Гульжан Кадырбаева.

Оправдать поведение замакима Экибастуза на сегодняшнем заседании совета по этике попыталась член диссовета, директор павлодарского телеканала Ertis Гульнаш Абишева, отметив, что руководители не могут постоянно общаться с подчиненными "на вы и шепотом". По ее мнению, наказывать Гульжан Кадырбаеву не за что, а департаменту по делам госслужбы необходимо обратить внимание на действия самих жалобщиков.

Заместителю акима Экибастуза за описанное нарушение Этического кодекса могло грозить наказание вплоть до увольнения. Однако большинство членов совета по этике проголосовали за то, чтобы рекомендовать вынести Гульжан Кадырбаевой замечание.

В ходе обсуждения один из присутствующих напомнил о том, что из-за аналогичного обвинения своей должности лишился аким Аксу Нуржан Ашимбетов - именно после рекомендации совета по этике об увольнении.

В июле в Западном Казахстане сельского акима наказали за оскорбление женщины.

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