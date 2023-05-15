Замена мурала с барсом на рекламу газировки: в компании извинились перед алматинцами
В компании добавили, что хотят сделать что-то полезное для обновления города
Алматы. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе компании "Coca-Cola Казахстан" сделали заявление в связи с ситуацией вокруг мурала снежного барса в Алматы.
Мы искренне сожалеем о сложившейся ситуации с муралом "снежный барс". Бренд Coca-Cola стремится объединять и поднимать людям настроение, а не наоборот. Но в компаниях работают люди, а людям свойственно ошибаться. На этот раз ошибку совершили и мы. Наше решение заменить мурал с ирбисом не было продиктовано меркантильными целями, варварским умыслом или стремлением обидеть алматинцев. К сожалению, мы поспешили с заменой мурала, основываясь только на заверениях КСК о согласии жителей дома, и не спросили предварительно мнение широкой общественности. Приносим наши извинения также художнику - автору мурала с барсом", - проинформировали в компании.
В пресс-службе подчеркнули, что муралы - неотъемлемая часть городского облика, стрит-арта и молодежной культуры в разных городах мира.
В этом проекте мы сотрудничали с тремя местными художниками. Алматинский мурал рисовался последним. Изначально для него была выбрана стена другого дома, но там не удалось набрать нужного количества голосов-согласий от жителей - они опасались возможного шума во время ночных работ, так как работы планировалось вести и в ночное, и в дневное время. Тогда в качестве альтернативы была предложена стена с "барсом". Ценой горького опыта мы поняли, насколько мурал с ирбисом ценен для алматинцев. Мы уберем наш мурал и восстановим мурал с ирбисом", - сообщили в компании "Coca-Cola Казахстан".
Также в компании добавили, что хотят сделать что-то полезное для обновления города.
Недавно мы произвели из переработанного пластика разноцветные уличные скамейки и установили их в парке имени Горького. Мы изготовим еще больше таких скамеек, а также поставим в городе столы для настольного тенниса, которые распишут местные художники стрит-арта. Мы открыты и к другим идеям придания более динамичного и яркого облика городу. Мы любим наш город и еще раз приносим свои извинения алматинцам! Мы благодарим всех, кто был неравнодушен и открыто высказал свою гражданскую позицию", - заявили в пресс-службе.
Напомним, жителей Алматы возмутила замена мурала с изображением снежного барса на фасаде одного из домов на проспекте Абылай хана на рекламу газировки.