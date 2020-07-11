Заместитель акима Алматинской области скончался от пневмонии

Талдыкорган. 10 июля. Kazakhstan Today - Заместитель акима Алматинской области Серикжан Бескемпиров скончался от пневмонии, передает Kazakhstan Today.

Сегодня от тотальной двусторонней пневмонии скоропостижно скончался заместитель акима Алматинской области Бескемпиров Серикжан Ислямович. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким". - написал в Facebook пресс-секретарь акима региона Галымурат Жукел.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства