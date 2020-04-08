Заместитель акима Алматы встретился с представителями городской клинической больницы №4

Алматы. 7 апреля. Kazakhstan Today - По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева в связи с рядом обращений медицинских работников городской клинической больницы №4 заместитель акима города Ержан Бабакумаров встретился с представителями коллектива медорганизации, передает Kazakhstan Today.

Во встрече также принял участие руководитель управления общественного здоровья города Алматы Т. Абилдаев.

Как известно, коллектив обозначил ряд проблемных вопросов по осуществлению руководством больницы дифференцированной оплаты труда, премий и иных стимулирующих выплат, обеспечению средствами индивидуальной защиты, в частности медицинскими масками и антисептиками, а также условиям проживания иногородних работников, на период карантина находящихся на территории города Алматы.

Все вопросы были рассмотрены в ходе встречи. В ходе обсуждения с предложениями выступили старшая медсестра отделения гемодиализа З. Ахметова, врач-травматолог Е. Муратбек, травматолог-ортопед М. Жумагулов, врач-эксперт Е. Сугир и др.

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