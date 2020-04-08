Заместитель акима Алматы встретился с представителями городской клинической больницы №4

Во встрече также принял участие руководитель управления общественного здоровья города Алматы Т. Абилдаев.
Как известно, коллектив обозначил ряд проблемных вопросов по осуществлению руководством больницы дифференцированной оплаты труда, премий и иных стимулирующих выплат, обеспечению средствами индивидуальной защиты, в частности медицинскими масками и антисептиками, а также условиям проживания иногородних работников, на период карантина находящихся на территории города Алматы.
Все вопросы были рассмотрены в ходе встречи. В ходе обсуждения с предложениями выступили старшая медсестра отделения гемодиализа З. Ахметова, врач-травматолог Е. Муратбек, травматолог-ортопед М. Жумагулов, врач-эксперт Е. Сугир и др.
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