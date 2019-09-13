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Заместитель акима района в Карагандинской области подозревается в получении взятки

12.09.2019, 10:40 6481
Караганда. 12 сентября. Kazakhstan Today - Заместитель акима Жанааркинского района Карагандинской области подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.
 
"В течение суток в Карагандинской области Антикоррупционной службой начаты досудебные расследования в отношении должностных лиц акимата и управления инспекции труда по подозрению в получении взяток", - сообщили в Антикоррупционной службе. 
 
По информации ведомства, "изобличен заместитель акима Жанааркинского района - председатель земельной комиссии, который подозревается в получении взятки в сумме 200 тысяч тенге за положительное решение вопроса о получении разрешения на долгосрочную аренду земельного участка".
 

В получении взятки в сумме 20 тысяч тенге за выдачу сертификата по курсу обучения безопасности и охране труда на предприятиях без фактического прохождения и сдачи экзаменов подозревается государственный инспектор ГУ "Управление по инспекции труда Карагандинской области".

 
Досудебные расследования продолжаются.
 
Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесен судом.

 

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