Заместитель акима района в Карагандинской области подозревается в получении взятки

Караганда. 12 сентября. Kazakhstan Today - Заместитель акима Жанааркинского района Карагандинской области подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

"В течение суток в Карагандинской области Антикоррупционной службой начаты досудебные расследования в отношении должностных лиц акимата и управления инспекции труда по подозрению в получении взяток", - сообщили в Антикоррупционной службе.

По информации ведомства, "изобличен заместитель акима Жанааркинского района - председатель земельной комиссии, который подозревается в получении взятки в сумме 200 тысяч тенге за положительное решение вопроса о получении разрешения на долгосрочную аренду земельного участка".

В получении взятки в сумме 20 тысяч тенге за выдачу сертификата по курсу обучения безопасности и охране труда на предприятиях без фактического прохождения и сдачи экзаменов подозревается государственный инспектор ГУ "Управление по инспекции труда Карагандинской области".

Досудебные расследования продолжаются.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесен судом.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства