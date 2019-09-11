Ректор Карагандинского госуниверситета подозревается в даче взятки в сумме $5 тыс. главе Фонда науки

Караганда. 10 сентября. Kazakhstan Today - Ректор Карагандинского государственного университета им. Букетова подозревается в даче взятки, передает Kazakhstan Today.

"Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении ректора Карагандинского государственного университета имени Букетова. Он подозревается в даче взятки председателю правления АО "Фонд науки" МОН РК в сумме $5 тыс. за положительное решение вопроса о финансировании научных проектов и общее покровительство", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, расследование по факту получения взятки председателем правления АО "Фонд науки" продолжается.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом", - отметили в ведомстве.

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