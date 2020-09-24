Заморозки и мокрый снег ожидаются в ряде регионов Казахстана

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане и ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 24 сентября временами ожидаются осадки, преимущественно дождь. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

24 сентября в Акмолинской области местами ожидаются осадки - дождь, мокрый снег, туман. Ветер западный, северо-западный, 15-20, местами 23-28 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.

24 сентября в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Ночью 24 сентября на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма в области составляет 70-75%.

В четверг в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь. На востоке в горах осадки, временами сильные (дождь, мокрый снег). Местами туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Утром и днем 24, 26 сентября в Жамбылской области местами ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Завтра в Северо-Казахстанской области ночью на большей части ожидаются осадки, преимущественно дождь. 24-25 сентября ночью и утром местами ожидается туман. 24 сентября ветер северо-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 25 сентября ветер местами 15-20, порывы 25 метров в секунду.

24 сентября в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

В Алматинской области завтра ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем на севере области ожидается гроза. Вероятность штормового предупреждения составляет 90-95%.

Днем 24 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

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