Заморозки, туман и пыльная буря: штормовое предупреждение объявлено в семи областях

НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в семи областях Казахстана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По данным синоптиков, 25-27 сентября на северо-востоке и юго-западе Жамбылской области ожидается северо-восточный ветер, с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду, ночью и утром 27 сентября порывы будут достигать 23-28 метров в секунду. Ночью 25 сентября в горных и предгорных районах на поверхности почвы сохранятся заморозки 1-3 градуса.

В Карагандинской области в субботу ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на юге и западе области порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. На западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

25 сентября в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ночью в центре, днем на большей части области сохранится юго-восточный ветер 15-20 метров в секунду. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке Акмолинской области ожидается туман.

Кроме того, 25 сентября в горных районах и на западе Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается юго-восточный ветер, ночью на западе, днем на большей части области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Ночью 25 сентября на севере, в горных, предгорных районах Алматинской области сохраняются заморозки 1-3 градуса.

В Атырауской области в субботу, на севере и на востоке, ожидается северо-западный ветер 15-20 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства