Занятия в школах Нур-Султана для учащихся второй смены отменены

27 февраля 2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены отменяются", - сообщили в управлении образования города Нур-Султана.
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана сообщает, что, по данным РГП "Казгидромет", 27 февраля сутки ожидаются осадки (преимущественно дождь), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
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