Запрет на весеннюю охоту введен в Казахстане с сегодняшнего дня

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане с сегодняшнего дня введен запрет на весеннюю охоту, передает Kazakhstan Today.

В связи со снижением численности пернатой дичи, приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК "О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования" введен запрет на весеннюю охоту, в части запрета на охоту в период с 16 февраля по 14 июня и ограничения суточной нормы изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей, кроме промысловой охоты", - сообщил пресс-секретарь комитета Сакен Дилдахмет.

Основным акцентом запрета весенней охоты являлось и является то, что весенняя охота на любой вид животных создает мощный фактор беспокойства, при котором заставляет птиц покидать места гнездования, в результате нарушается процесс гнездования. Также при весенней охоте первыми добываются наиболее активные и ценные в репродуктивном отношении самцы, что ухудшает генофонд видов. Так, численность уток, по учетным данным. снизился в 2015 году по отношению к 2014 году более чем на 2,0 млн особей. На фоне снижения численности пернатой дичи увеличивался и количество браконьерства.

В связи с запретом на весеннюю охоту Комитетом лесного хозяйства и животного мира было поручено руководителям областных территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира ежегодно, в весенний период проводить мониторинг водоплавающей дичи.

По результатам мониторинга установлено следующее. Весной инспекторами были замечены полные кладки яиц у местных уток. Вместе с тем инспекторами наблюдались вторая кладка у уток нырковых пород и болотной дичи, в том числе - красноголовая чернять, широконоска, свиязь, серая утка. Необходимо отметить, что водоплавающая дичь инспекторами наблюдалась стаями на водоемах, где ранее встречались только единичные особи. Также, проведенный анализ основных особей местной водоплавающей дичи показал положительную динамику. Согласно учетным данным 2017 года, по сравнению с 2016 годом наблюдается увеличение численности уток на 10%, лысух на 5% и гусей на 13%. Также учетные данные 2018 года по сравнению с 2017 годом показали увеличение численности водоплавающей дичи в среднем на 5%", - говорится в сообщении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства