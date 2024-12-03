02.12.2024, 11:30 40586
Запретить оставлять детей без присмотра предложила детский омбудсмен
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Детский омбудсмен Динара Закиева предложила ввести на законодательном уровне запрет на оставление несовершеннолетних детей без присмотра.
Она напомнила о произошедшей на днях трагедии в Акмолинской области.
В частном доме в результате замыкания электропроводки и задымления погибло двое детей. Выражаю соболезнования близким. Все обстоятельства произошедшего выясняются, проводятся все необходимые следственные действия", - написала омбудсмен в stories в Instagram.
Всего с января 2024 года по сегодняшний день произошло 15 пожаров с гибелью детей. В основном дети находились дома одни.
Анализируя данные факты, считаю необходимым проработать законодательные меры по запрету на оставление детей младше 12 лет без присмотра совершеннолетних лиц. Конечно, вместе с тем необходимо, чтобы семьи, нуждающиеся в поддержке, были обеспечены программами помощи, предусмотренными государством", - резюмировала Закиева.
Напомним, вчера в селе Шубарагаш Акмолинской области произошел пожар в частном жилом доме на площади 3 квадратных метра. Погибли двое детей 2017 и 2021 годов рождения.
Ранее четверо детей погибли в пожаре в Астане.
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02.12.2024, 17:39 27166
Это хорошая традиция - посол России в Казахстане о деловом форуме "Москва - Астана: креативные города"
Фото: Посольство РФ в РК
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин высказался о деловом форуме "Москва - Астана: креативные города", который проходит в столице РК, сообщает пресс-служба посольства РФ в Казахстане.
Это хорошая традиция, хорошая практика, которая уже закрепилась и будет продолжаться. Организаторы этого форума выбрали, по-моему, интересную тему. Она непростая, но очень современная и актуальная. Я думаю, москвичам и астанчанам есть, что обсудить, и стоит поделиться опытом, потому что и Москва, и Астана - города растущие, развивающиеся, с определенными достижениями в области креативного бизнеса", - отметил на торжественном открытии мероприятия Алексей Бородавкин.
Он напомнил, что на прошлой неделе в Астане с государственным визитом побывал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Его очень тепло приняли, были продуктивные переговоры и в узком, и в расширенном составе. Подписано совместное заявление двух президентов, а также 20 соглашений о сотрудничестве между министерствами и ведомствами, а также между компаниями, которые будут развивать в Казахстане сотрудничество по различным направлениям. Среди них - энергетика, транспорт и новые технологии", - сообщил посол России в Казахстане.
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в своем выступлении отметил, что сфера креативных индустрий - один из самых мощных драйверов роста и трансформации городов и один из самых быстро развивающихся секторов экономики, на который на сегодняшний день приходится порядка 6% мирового ВВП.
К 2030 году, согласно прогнозам, эта доля может вырасти до 10% (...) Именно такие площадки, как сегодняшний форум, помогают находить единомышленников, позволяют налаживать новые связи для партнерства, способствуют привлечению новых ресурсов и обмену опытом. Еще в 2021 году в послании федеральному собрания президент Владими Путин заявил, что Россия будет активно поддерживать проекты в сфере креативных индустрий, для чего был создан Президентский фонд культурных инициатив. За 3 года работы фонд поддержал более 7 тысяч проектов на общую сумму более 200 млн долларов", - заявил Алексей Шапошников.
По его словам, суммарная аудитория тех, кто получил поддержку - не менее 30 миллионов человек ежегодно.
Недавно правительство России сформировало концепцию развития сферы креативных индустрий до 2030 года, в рамках которой предполагается поэтапно увеличивать долю креативных индустрий в ВВП до 6%. Важным шагом в этом направлении стало принятие в августа федеральным собранием Российской Федерации закона, закрепляющего основы правового регулирования креативных индустрий", - отметил председатель Московской городской думы.
Как подчеркнул Алексей Шапошников, крупнейшим центром креативных индустрий в России является Москва.
Власти столицы практикуют креативный подход к развитию данного сектора, который курирует Агентство креативных индустрий. Оно помогает с продвижением продукции, поиском новых, в том числе зарубежных, партнеров, организацией мероприятий, помогает с развитием инфраструктуры. Сегодня мы готовы делиться своими наработками, достижениями с коллегами из дружественных стран, а также учиться новому и открывать перспективные направления для сотрудничества. Уверен, что вместе мы сможем раскрыть потенциал наших городов, делая их центрами вдохновения и возможностей для каждого", - добавил он.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин рассказал об опыте реализации стратегии развития столицы России, утвержденной в 2011 году мэром российской столицы Сергеем Собяниным.
В частности, в ходе реализации 12 государственных программ, предусмотренных стратегией и охватывающих все основные сферы деятельности города, удалось добиться того, что Москва стала одним из наиболее динамично развивающихся и передовых мегаполисов мира, играет важную роль драйвера российской экономики, обеспечивающего порядка 20% от ВВП Российской Федерации.
Статистика сотрудничества с Казахстаном, стратегическим партнером Российской Федерации, показывает, что на сегодняшний день на Москву приходится порядка 8 млрд долларов от общего объема внешнеторговых операций между партнерами двух стран. Отношения между двумя столицами развиваются очень активно. Буквально несколько месяцев назад проходили эмоциональные, красочные и насыщенные Дни культуры Астаны в Москве, сегодня крупная делегация представителей Москвы находится в столице Казахстана. Мы планируем обсудить опыт креативной индустрии, а также инновационные возможности наших экономик, инвестиционные связи, проекты в области цифровых технологий. Наши коллеги из Московской городской думы и маслихата Астаны обсудят развитие законодательных процессов на уровне столиц", - добавил он.
Как подчеркнул заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов в своем выступлении, такие мероприятия укрепляют многовековую дружбу между Казахстаном и Россией, создавая новые возможности для сотрудничества в сфере креативной индустрии.
Отношения России и Казахстана строились во многих отраслях за прошедшие столетия, и развитие креативной индустрии - это еще одно направление, в котором нам предстоит взаимодействовать. Позвольте поделиться несколькими цифрами. Астана в прошлом была региональным центром освоения целинных земель, называлась Целиноградом, до этого - Акмолинском. Сегодня это новая современная столица, где проживает уже 1,5 миллиона человек, а вместе с агломерацией - около 2 миллионов. Самая интересная цифра: средний возраст столичного жителя составляет 30 лет. Это серьезный показатель, говорящий о том, что у Астаны - благополучное будущее. Конечно, урбанистика затрагивает всех нас: многие люди приезжают сюда за новой жизнью как из регионов Казахстана, так и из зарубежья. Радует и высокий естественный прирост населения. Но для городских властей это серьезный вызов: мы не всегда успеваем инфраструктурно. Например, строительство школ. В рамках президентской программы "Комфортная школа" в этом году строим 24 школы, из которых 17 уже скоро сдадим. Как только школа построена, она моментально заполняется детьми, что нас радует, но одновременно вызывает сложности - нужно успевать подтягивать дорожную, инженерную инфраструктуру, заниматься водоснабжением, источниками тепла, энергоснабжения и газификации. Честно скажу, это приятные хлопоты. Мы видим, что Астана пополняется молодежью, и делаем ставку на нее, в том числе в развитии креативной инфраструктуры. Стараемся сделать наш город комфортным для жизни и работы", - заявил он.
Также депутат маслихата Астаны Азамат Айтхожин отметил, что в этом году в рамках визита делегации столичного маслихата вместе с московскими коллегами обсуждались важные вопросы по развитию креативной отрасли.
Астана сегодня является одним из лидеров в этой сфере. В перечень инфраструктуры креативной индустрии входит более 30 объектов, которые охватывают такие сферы, как концертная, музейная и театральная деятельность, проведение выставок, а также развитие цифрового искусства. Депутаты совместно с экспертами включили в программу комплексный план развития культуры, который рассчитан на ближайшие три года. В этом документе предусмотрено, в том числе, поэтапное повышение заработной платы работников культуры, а также строительство и капитальный ремонт музеев и театров, укрепление материально-технической базы культурных объектов", - сообщил Азамат Айтхожин.
Кроме того, подчеркнул он, в этом году в Астане открылся креативный хаб.
Главная задача этого проекта - привлекать творческую интеллигенцию. В трехэтажном здании разместились библиотека, читальный зал, классы для рукоделия и ремесел, художественная галерея и театральный зал. На его площадке ставят театральные постановки и проводят мероприятия, посвященные важным социальным проблемам. Через творчество, музыку и поэзию мы показываем, насколько красив наш государственный язык и как важны проблемы современного общества. Уже сегодня этот креативный центр стал важным местом притяжения творческих людей. Буквально на днях в нашей столице завершился первый исторический форум Qara. Основной его целью было привлечение инвестиций в креативную индустрию как в часть экономики страны. В нем приняли участие 60 спикеров, прошло несколько сессий, на которых обсуждались такие темы, как режиссура, цифровизация киноиндустрии, журналистика, производство компьютерной графики и расходных материалов. Астана - это не просто столица, но и центр креативной индустрии, наш город действительно стал примером для других. Мы видим, как на просторах левобережья нашей столицы строится "Город креативных идей". Астана занимает одну из лидирующих позиций в сфере искусства и архитектуры, и сегодня наша столица вошла в Книгу рекордов как город с уникальной архитектурой. Мы стремимся создать комфортные условия для жизни и работы, - добавили он.
02.12.2024, 10:19 43331
Дополнительные поезда запустят ко Дню Независимости и Новому году
Фото: Пассажирские перевозки
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров национальный перевозчик запускает дополнительные поезда ко Дню Независимости Казахстана и Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Дополнительные рейсы будут курсировать по следующим направлениям:
Поезд № 201/202 Астана - Алматы:
- из Астаны 13, 16, 19, 22, 25, 28 декабря текущего года, а также 1 и 4 января 2025 года;
- из Алматы 14, 17, 20, 23, 26, 29 декабря текущего года, а также 2 и 5 января 2025 года.
Поезд № 203/204 Астана - Шымкент:
- из Астаны 13, 17, 20, 23, 26, 29 декабря 2024 года, а также 1 и 4 января 2025 года;
- из Шымкента 14, 18, 21, 24, 27, 30 декабря 2024 года и 2, 5 января 2025 года.
Поезд № 205/206 Актобе - Астана:
- из Актобе 13, 16, 19, 22, 25, 28 декабря текущего года, а также 1 и 4 января 2025 года;
- из Астаны отправление состоится 14, 18, 21, 24, 27, 30 декабря текущего года и 3, 6 января 2025 года.
Составы будут состоять из стандартных купейных и плацкартных вагонов.
С 13 декабря 2024 года будут запущены дополнительные рейсы электропоездов:
№ 7553/6811-6812/7556 Караганда - Астана - Курорт "Боровое" будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.
№ 7509/6805-6806/7510 Павлодар - Астана - Курорт "Боровое" будет курсировать три раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.
Билеты на дополнительные поезда доступны на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах вокзала.
Справочную информацию можно получить бесплатно по номеру 1433.
Напомним, в Казахстане 16 декабря отмечается государственный праздник - День Независимости. В этом году праздник выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня подряд: 14, 15 и 16 декабря, при шестидневной - 15 и 16 декабря.
На Новый год при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть с 1 по 4 января, а при шестидневной рабочей неделе - с 1 по 3 января.
01.12.2024, 20:43 75091
Стали известны победители международного кинофестиваля "Евразия"
В течение недели зрители увидели более 30 фильмов
Фото: Минкультуры РК
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Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Алматы завершился XVII Международный кинофестиваль "Евразия". В течение недели зрители увидели более 30 фильмов, 22 из которых участвовали в конкурсных программах, сообщили в Министерстве культуры и информации Казахстана.
Победителями кинофестиваля стали:
- приз жюри NETPAC - фильм "В неведомую страну", режиссера Махди Флейфель;
- председатель жюри Международного конкурса Нури Бильге Джейлан был награжден "За выдающийся вклад в мировой кинематограф";
- известный казахстанский актер Досхан Жолжаксынов был награжден "За выдающийся вклад в казахстанский кинематограф";
Международный конкурс:
- приз за лучшее исполнение женской роли - Флорентина Хольциенгер, фильм Moon ("Луна"), Австрия;
- приз за лучшее исполнение мужской роли - Артур Пачесный, фильм Next to Nothing ("Почти ничего"), Польша;
- специальный приз жюри - фильм Nirvana ("Нирвана"), режиссер Асиф Ислам, Бангладеш;
- приз за лучшую режиссерскую работу - Jung Min Oh фильм House of the Seasons ("Дом времен года"), Южная Корея;
- Гран-при за лучший фильм - фильм Next to Nothing ("Почти ничего"), Польша, реж. Гжегож Дебовски;
Конкурс стран Центральной Азии и тюркского мира:
- приз за лучшее исполнение женской роли - Эльза Каримова, фильм "Гора влюбленных" (The Lovers’ Mountain), Татарстан;
- приз за лучшее исполнение мужской роли - Абылай Марат, фильм "Сделка на границе" (Deal at the Border), Кыргызстан;
- специальный приз жюри - One of the Days When Hemme Dies, Турция;
- приз за лучшую режиссерскую работу - Аруан Анартай, фильм "Жоктау" (Joqtau), Казахстан;
- Гран-при за лучший фильм - "Там, где танцуют Стерхи" (Where the White Cranes Dance), Республика Саха (Россия).
01.12.2024, 20:23 76596
Ограничения введены на автодорогах Казахстана из-за ухудшения погодных условий
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 1 декабря 2024 года в 19.00 в связи ухудшением походных условий введены ограничения на движение грузового и общественного транспорта на автодорогах республиканского значения в трех областях Казахстана, сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол".
В частности, в Карагандинской области:
1. Участок автодороги Кызылорда - Павлодар (788-906 км) от границы области Улытау до поселка Топар.
2. Участок автодороги Кызылорда - Павлодар (970-1135 км) от Караганды до границы Павлодарской области.
3. Участок автодороги Караганда - Аягоз - Бугаз (17-217 км) от Караганды до Каркаралы.
В области Улытау:
1. Участок автодороги Кызылорда - Павлодар (756-788 км) от поселка Жанаарка до границы Карагандинской области.
В Павлодарской области:
1. Участок автодороги Кызылорда - Павлодар (1135-1206 км) от границы Карагандинской области до поселка Шидерты.
По данным компании, ориентировочно открыть дороги планируется 2 декабря в 08.00.
01.12.2024, 15:46 87856
Предприниматель рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются его компании из-за смены часового пояса
Фото: Depositphotos
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Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бизнесмен, магистр экономики и права, автор десятков научных публикаций, доктор наук в области стандартизации и сертификации Алмас Мухаметов на примере своих предприятий рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются его компании из-за смены часового пояса, сообщает Forbes Kazakhstan.
То, что сейчас над нами ставят опыты, - это сто процентов. Вместо того чтобы помогать бизнесу, с нами играют в непонятные игры и уверяют, что день - это ночь, а ночь - это день. Нам пытаются доказать, что темнота на производстве - это новый источник вдохновения. Но я вижу обратное", - сказал владелец завода по выпуску одноразовых медицинских изделий Pharmaland Алмас Мухаметов.
Бизнесмен сообщил, что после перевода времени счета за электроэнергию увеличились на 30%. При этом замечать разницу в счетах за электроэнергию он начал практически сразу, как перевели часы, точнее с начала жаркого сезона. Тогда Алмас понял - дело в кондиционерах, которые стали работать дольше привычного: сдвиги в рабочем графике сместили начало рабочего дня на более жаркий период.
Предпринимателю пришлось не только перестраивать режим работы для сотрудников, но и в целом "ломать" годами выстроенную систему, включая графики встреч и переговоров с зарубежными партнерами и логистику.
Раньше мы начинали отгрузку товаров в 15.00. Но если сейчас у меня машина заедет в это же время, то грузить продукцию уже будем в темноте. Поэтому я вынужден загонять машину в 12 часов дня. Но в это время основная работа еще в процессе, швеи не успевают к этому времени закончить отшивать всю партию. Естественно, это сказывается на сроках выполнения заказов", - приводит пример бизнесмен.
Алмас утверждает, что перевод стрелок также сказывается на настроении всего персонала и даже в какой-то мере на их безопасности. Завод находится в небольшом поселке Алдаберген, недалеко от Талдыкоргана. В сельской местности есть большие трудности с освещенностью улиц. Выход с предприятия в зимний период в шесть часов вечера, что по нынешним меркам можно рассматривать как глубокую ночь, чреват различными "приключениями" на темных улицах.
На предприятии пришлось изменить рабочий график: здесь теперь трудятся не с 09.00 до 18.00, а с 08.00 до 17.00. Но и этот график оказался сомнительно комфортным, так как на швейном предприятии много женщин, в том числе многодетных мам, которые должны к 8 утра и на работу прийти, и ребенка к этому же времени в школу или детсад собрать.
Когда обычные люди не видят солнца - это очень сильно сказывается на настроении, а это уже первый шаг к депрессии", - отмечает бизнесмен.
Также Алмас замечает, что у его сотрудников развивается хроническая усталость, падает продуктивность, а из-за этого растет процент производственного брака.
Из-за нехватки освещения мы совершаем ошибки на производстве, и для нас это критично. Мы же, грубо говоря, медицинское ателье. Освещение в помещении складывается из естественного и искусственного света. Теперь большую часть времени сотрудники работают при искусственном свете. Если я раньше включал свет ближе к четырем часам вечера, то сейчас мой коллектив работает под лампами с двух часов дня, так как лучи солнца просто перестают проникать в цех. А шить без естественного освещения, которое напрямую влияет на качество работы, - неудобно. Да, кто-то скажет, что люди работают и в подвалах, но давайте тогда все производства по подвалам разместим!" - возмущается Алмас.
Осложняет работу еще и то, что в поселке, где стоит завод, частенько отключают электричество. И если раньше без света можно было переключиться на другую работу, например выкройку и упаковку, то теперь, при отключении света после обеда, работа фактически парализуется.
На своем предприятии Алмас не только производит медицинские комплекты, но также выпускает продукты питания: масло гхи, мед, орешки, сухофрукты, кумыс и т.д. Для этих целей он выделил отдельное помещение на заводе. Перевод времени также негативно отразился и на этом виде деятельности. Все сырье для продукции Алмас закупает у фермеров из разных регионов Казахстана. И с переводом времени графики поставок того же молока пришлось сильно корректировать.
Перемены в графике отражаются очень сильно. У нас постоянно сдвиги по поставкам сырья, у некоторых поставщиков снижается удой, а значит, ждать нужный нам объем нужно дольше. Я даже боюсь представить, как вообще фермеры сейчас работают. Посмотрите, к примеру, на Восточный Казахстан. Я был там недавно, там темнота уже в обед. Мы видим, что сельское хозяйство - это одна из первых сфер, которая получает массу проблем из-за перевода времени. Животных-то не подстроишь под графики, у них есть определенное время для кормления, выпаса, доения и т. д. А если светает в четыре утра и темнеет в три часа дня, то о каком нормальном графике жизни для фермеров может идти речь?!" - говорит Алмас.
Пару лет назад предприниматель также открыл медицинский центр в Алматы. И в этом деле, по его словам, возникли проблемы после перевода стрелок. Здесь, как и на производстве, пришлось корректировать режим работы и вместо привычных с 9.00 до 19.30 сокращать рабочий день на два часа - до 17.30. И такое урезание ощутимо бьет по доходу предпринимателя и зарплате врачей, так как теряется большое число клиентов.
Алмас считает, что время нужно вернуть обратно.
Бизнесу, к сожалению, не до экспериментов. Нам нужна стабильность, а не рассуждения. Для меня выглядит крайне странным то, что сначала они переводят время, а теперь хотят провести исследование за 160 миллионов тенге, чтобы понять, как это повлияло на экономику и общество. Разве не логичнее было бы сначала провести эти исследования, а уже потом принимать решение?", - отмечает предприниматель.
Ранее мыслями о переводе времени в Казахстане поделился совладелец и председатель совета директоров Kusto Group Еркин Татишев. Он сообщил, что в РК свойственно иметь три часовых пояса.
Также о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане высказался председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
01.12.2024, 13:50 95041
Китайское посольство представило самый большой павильон товаров на Рождественской благотворительной ярмарке в Астане
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проходит Рождественская благотворительная ярмарка, организованная дипломатическим корпусом Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Это очень большой праздник. Благотворительное мероприятие направлено на оказание помощи нуждающимся семьям в Казахстане. Им нужна помощь, и, конечно, нам это небезразлично, поэтому мы всегда принимаем самое активное участие в таких мероприятиях, организованных дипломатическим корпусом в Казахстане", - прокомментировал мероприятие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо.
Он напомнил, что до пандемии посольство Китая каждый год принимало участие в благотворительной ярмарке, потом на несколько лет традиция прервалась, но в этом году восстановилась.
К этому мероприятию мы готовились 2-3 месяца, делали заказы и выбирали. Постарались выставить товары именно китайского производства в национальном колорите. Напитки, украшения, сувениры - все, что связано с Китаем, и все, что здесь востребовано. Специально в этом году мы подготовили чайную церемонию и китайскую кухню", - сказал Посол.
Китай представил зрителям и покупателям натуральный китайский чай, традиционные блюда, шелковые и шерстяные платки, зеркала и прочие сувениры.
Надеюсь, что наша выставка будет популярна и сегодня понравится всем посетителям. Таким образом мы сможем собрать больше денег, которые будут направлены на оказание помощи нуждающимся семьям", - рассказал дипломат.
По словам Чжан Сяо, стенд Китая самый большой на ярмарке. Посольство Китая лидирует по количеству продаж почти каждый год, вероятно, первенство повториться и в этом году.
Когда мы планировали выставку, у меня была такая идея - показать китайскую медицину: иглоукалывание, массаж, потому что в Астане работают очень хорошие китайские врачи, высококвалифицированные профессионалы. Даже в Китае они очень востребованы. Но, к сожалению, здесь очень мало места для этого. Я думал, если мы организуем здесь такое лечение, это тоже будет очень интересно", - поделился посол.
Рождественскую благотворительную ярмарку можно посетить 1 декабря с 11 до 18.00.
01.12.2024, 09:53 106481
Что ждет казахстанцев в декабре
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в декабре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
С 1 декабря в Казахстане меняется порядок ввоза транспортных средств юрлицами
Вступают в силу новые правила, согласно которым автомобили моложе трех лет смогут ввозить только юридические лица. Новые ограничения направлены исключительно на борьбу с нарушениями, связанными с импортом, который осуществляется юридическими лицами.
Юридические лица смогут ввозить транспортные средства только при наличии одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Согласно техническому регламенту Таможенного союза, право на ввоз машин, с даты изготовления которых прошло менее трех лет, сохраняется за лицами, указанными в ОТТС. Декларантом должно быть именно то лицо, которое указано в документе.
До вступления новых правил компания могла оформить ОТТС и подать в заявке любого человека, с 1 декабря ввоз автомобилей будет разрешен только тем, кто оформлял ОТТС от лица компании, сообщила НПП "Атамекен".
День Независимости
В Казахстане 16 декабря отмечается государственный праздник - День Независимости.
В этом году праздник выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня подряд: 14, 15 и 16 декабря, при шестидневной - 15 и 16 декабря.
В декабре текущего года казахстанцев ждет 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и шесть - при шестидневной.
Зимние каникулы
29 декабря 2024 года у школьников заканчивается вторая учебная четверть. Зимние каникулы продлятся 10 календарных дней: с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.
В Казахстане усилили контроль за хвойными деревьями в преддверии праздников
Для защиты хвойных лесов в преддверии новогодних праздников лесоводы усиливают меры по охране молодняков хвойных пород, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира.
С 1 декабря начнется работа мобильных групп с участием правоохранительных органов, задача которых - предотвращение незаконных рубок.
Заготовка "новогодних елок" разрешена только в рамках плановых рубок, а их продажа возможна исключительно при наличии соответствующих документов. Лесоводы призывают граждан бережно относиться к лесным ресурсам и соблюдать установленные правила", - сообщили в ведомстве.
Стартует широкомасштабная акция "Сайгак"
Широкомасштабную акцию по сохранению популяции сайгаков запустили по всему Казахстану. С 1 по 31 декабря будут усилены мероприятия по охране диких копытных животных.
В период проведения акции будут задействованы полицейские, работники "Охотзоопрома" и специалисты инспекций лесного хозяйства и животного мира. За уничтожение сайгаков, незаконное изъятие, хранение, перевозку их мяса или дериватов предусмотрена уголовная ответственность.
Водители автомобилей должны заменить шины на зимние на транспортных средствах
В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. После первого декабря за нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность в размере 5 МРП, - сообщает Polisia.kz.
Погода в декабре
По данным Казгидромета, в декабре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории республики, выше нормы на 1 °С - в области Жетысу, в Восточно-Казахстанской области, на большей части Алматинской области и области Абай, на крайнем юго-востоке Жамбылской области, ниже нормы на 1 °С - на северо-западе Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается -6, -14 °С на большей части территории Казахстана, -15,-16 °С - на крайнем севере и востоке страны, -5, +2 °С на юго-западе, юге и юго-востоке республики.
Количество осадков в декабре прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы - в Кызылординской, на большей части Мангистауской, Туркестанской областей, на юге Атырауской, Актюбинской областей, на крайнем юго-западе области Улытау, меньше нормы - в юго-западной половине Мангистауской области.
01.12.2024, 09:10 90806
Какая погода ожидается в Казахстане в первый день зимы
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтов, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег). Также по республике ожидаются туманы, усиление ветра, гололед, сообщает Казгидромет.
В ряде регионов в связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение.
В частности, 1 декабря в области Улытау ожидается на дорогах гололедица, туман.
В горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Конаеве временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.
В Западно-Казахстанской области ожидается туман.
В Кызылординской области ожидается туман, ночью на севере области гололед.
В области Жетысу временами ожидается туман.
В Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман.
В области Абай ожидается гололед, туман, усиление ветра.
В Мангистауской области ожидается гололед, туман.
В Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), временами туман. Ветер юго-западный на севере, западе, в центре, горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях ожидается туман.
В Астане ожидается туман, переменная облачность, без осадков, -5, -7 °C.
В Алматы осадки, временами ожидается туман, на дорогах гололедица, +3, +5 °C.
В Шымкенте ожидаются сильные осадки (дождь, снег), временами туман, усиление ветра, +3, +5 °C.
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