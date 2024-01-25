Запретить строительство объектов выше двух этажей в предгорьях Алматы предложил депутат

Также, по его мнению, необходимо внести запрет на выдачу исходных материалов и разрешительных документов на строительство в зонах с тектоническими разломами

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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бактыжан Базарбек в своем запросе потребовал на законодательном уровне запретить выдачу земель на участках с тектоническими разломами.





Бакытжан Базарбек считает необходимым в кратчайшие сроки принять меры совместно с парламентом, правительством и экспертным сообществом по предупреждению разрушительных последствий от землетрясений.





В первую очередь депутат предлагает внести законодательный запрет на предоставление земельных участков на участках с тектоническими разломами, а также в селе- и оползеопасных зонах.





Также, по его мнению, необходимо внести запрет на выдачу исходных материалов и разрешительных документов на строительство в зонах с тектоническими разломами.





Маслихату и акимату Алматы нужно предоставить особой статус в виде дополнительной компетенции по разработке и утверждению правил застройки территории города", - отметил он в своем депзапросе.





Кроме того, Базарбек предлагает ввести практику проведения обязательного независимого сейсмообследования возведенного объекта с применением виброиспытаний на стадии приемки объекта в эксплуатацию с обязательным участием дольщиков жилых домов и заинтересованной общественности.





Вместе с тем он считает необходимым ввести запрет на строительство многоэтажных домов выше проспекта Аль-Фараби, на горных "прилавках".





Даже выше двух этажей", - подчеркнул Базарбек.





Напомним, в предгорьях Алматы за год выявили 54 незаконных постройки.



