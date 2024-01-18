В предгорьях Алматы за год выявили 54 незаконных постройки

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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы строительства нового международного терминала аэропорта Алматы обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан, сообщили в пресс-службе правительства.





В ходе встречи было отмечено, что реализация такого крупного проекта, как строительство нового международного терминала в Алматы, имеет стратегическую значимость.





Мы ожидаем, что его открытие позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, а также обеспечить жителей и гостей мегаполиса качественными услугами и высоким уровнем комфорта", - сказал Алихан Смаилов.





Глава TAV Airports Holding представил обновленную информацию о ходе реализации проекта. По его словам, на сегодняшний день строительные работы завершены на 87%. Открытие нового терминала планируется в июне текущего года.





В целом за прошлый год в аэропорту Алматы был отмечен рекордный уровень пассажиропотока. Действующий терминал в дальнейшем будет использоваться только для внутренних рейсов. При этом потенциал обоих терминалов достигнет 14 млн пассажиров в год. Объем грузопотока через воздушную гавань планируется довести до 100 тысяч тонн.





Премьер-министр подчеркнул, что аэропорт Алматы должен развиваться как полноценный мультимодальный транспортно-логистический хаб с включением железнодорожных и автодорожных перевозок. Инвестор должен будет учесть это в дальнейших планах.





Напомним, расширение и модернизация международного аэропорта Алматы финансируется с участием Евразийского банка развития (ЕАБР). В сентябре 2021 года ЕАБР в составе синдиката кредиторов присоединился к проекту расширения и модернизации международного аэропорта Алматы. Сумма финансирования ЕАБР составляет $40 млн. Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с TAV Airports. Проект был отмечен международной премией IJGlobal Awards по итогам 2021 года как сделка года - DFI Deal of the Year.





Международный аэропорт Алматы является крупнейшим воздушным портом в Республике Казахстан и имеет высокое международное значение благодаря обширной зарубежной маршрутной сети. Согласно плану развития ключевой инфраструктуры, в перспективе модернизация действующих объектов аэропорта и строительство нового терминала в целях увеличения пропускной способности и количества рейсов, расширения сети маршрутов и повышения качества обслуживания клиентов. Все это сделает Международный аэропорт Алматы одним из крупнейших воздушных хабов на пространстве Центральной Азии.





Развитие аэропорта Алматы имеет стратегическое значение для города, для авиатранспортной отрасли республики и всего региона Центральной Азии. Повышение транзитных мощностей, улучшение логистических возможностей и расширение маршрутов способствуют развитию Евразийского транспортного каркаса и устойчивому экономическому росту страны. Кроме того, проект позволит создать новые рабочие места, что даст высокий социальный эффект", - отметил заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.





Новый терминал станет первым аэропортом в Центральной Азии, сертифицированным по программе Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE). При строительстве нового терминала используется передовой международный опыт в применении стандартов EDGE в части ресурсоэффективности за счет высококачественных изоляционных материалов, водосберегающего оборудования и передовых методов снижения выбросов парниковых газов, шума, света, отходов и загрязнения воздуха в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации.





Проект демонстрирует преимущества партнерства международных банков развития на пространстве ЕАЭС. В синдикат кредиторов входят: ЕАБР, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация и немецкая инвестиционная корпорация DEG.





Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.