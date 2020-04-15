Запущен портал для получения разрешения на передвижение по Алматы во время карантина

Алматы. 14 апреля. Kazakhstan Today - Разрешения на передвижение по Алматы во время карантина будут выдавать через портал, передает Kazakhstan Today.

Заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев сообщил о запуске нового портала по приему заявок для формирования списка автотранспортных средств, а также жителей города, кому можно передвигаться по мегаполису во время ЧП, пишет портал inAlmaty.kz .

14 апреля мы запускаем новый портал по приему заявок для формирования списка автотранспортных средств, а также жителей, кому можно передвигаться по городу. Через портал можно подавать заявку только тем, кто осуществляет деятельность в разрешенных отраслях. Этот портал будет фильтровать таких. Более того, если в предприятии работают всего 50 человек, то более 50 людям с этого предприятия не будет выдаваться разрешение. Заявка принимается через ЭЦП первых руководителей, с учетом персональной ответственности. Это даст возможность максимально снизить человеческий фактор", - отметил заместитель акима Алматы.

Как сообщил председатель регионального совета палаты предпринимателей Алматы Максим Барышев, который принимал участие в разработке сайта, на доменном имени InfoAlmaty.kz будет работать новый портал. Там нужно будет ввести ИИН или БИН, а программа дальше поймет, можно ли осуществлять передвижение по городу наемным сотрудникам согласно спискам. Далее необходимо заполнить необходимую информацию. После подписания заявки, в течение нескольких минут заявитель должен получить на почту уведомление о том, что заявка принята.

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