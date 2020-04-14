Ряд секторов экономики РК возобновит работу в Алматы и Нур-Султане с 20 апреля

Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК приняла решение возобновить работу некоторых секторов экономики в Алматы и Нур-Султане с 20 апреля, передает Kazakhstan Today.

Государственная комиссия, принимая во внимание позицию Министерства здравоохранения, на основании предложений акимов приняла решение о поэтапном возобновлении работы субъектов предпринимательства в городах Нур-Султане и Алматы при сохранении жестких санитарно-эпидемиологических мер", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

В рамках первого этапа - с 20 апреля - будет возобновлена работа предприятий промышленности и строительства, а также определенных секторов сферы услуг. Обязательным условием их функционирования является строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Конкретный перечень видов деятельности предприятий, которые возобновят работу в Нур-Султане и Алматы в рамках I этапа, будет утвержден Госкомиссией 15 апреля", - отмечается в сообщении.

Глава правительства поручил установить жесткий контроль над обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, которые возобновят работу, а также соблюдением социального дистанцирования сотрудников на рабочих местах.





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