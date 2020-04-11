Предприятия точечно будут выводить на рабочий режим - президент РК

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Предприятия точечно будут выводить на рабочий режим, заявил на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Жесткие карантинные меры дали свой результат. Ежедневный прирост заболеваемости в столице и Алматы стабилизировался. В то же время ситуация с социальным благополучием казахстанцев, экономической ситуацией в целом продолжает оставаться непростой, сложной. 15 апреля истекает срок моего указа о введении чрезвычайного положения. Уже сейчас понятно, что режим чрезвычайного положения придется продлить как минимум до конца апреля ", - заявил Токаев.

Он отметил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден.

Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях до конца апреля. Понимаю, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина, самоизоляции. Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов. В противном случае мы "опрокинем" ситуацию, эпидемия станет тотальной, под угрозу встанет здоровье всей нации, а вместе с этим национальная безопасность. Тогда интересы МСБ и даже всей экономики утратят свое значение", - сказал глава государства.

Он сообщил, что малый и средний бизнес в двух крупнейших городах страны начнут постепенно оживлять.

В то же время правительству в тесной координации с акимами предстоит провести адресную, точечную работу по выводу малого и среднего бизнеса из застоя в зону постепенного оживления, прежде всего, в двух крупнейших городах страны. Соответствующие предложения уже прозвучали. Их нужно учесть. Да, жизнь нужно оживлять. Но перед нами двуединая задача: соблюсти карантин во имя здоровья наших граждан, а также точечно и адресно выводить предприятия на режим работы", - сказал глава государства.

Он поручил акиматам подготовить списки предприятий, которые могут обеспечить жесткий санитарно-эпидемиологический режим, социальное дистанцирование на рабочих местах.

Антикризисные штабы регионов обеспечат проверку таких рабочих мест. Штабы будут определять режим работы предприятий, порядок доставки работников на рабочие места и другие организационно-технические вопросы. На основании этого Государственная комиссия сможет принимать решения о возобновлении деятельности соответствующих предприятий", - сообщил президент РК.

Он отметил, что в этих условиях ответственность руководителей регионов и городов центрального подчинения возрастает многократно. "Поскольку надо прямо сказать: мы рискуем. Но другого выхода нет. Соблюдение жесткого карантина для граждан, что касается дистанционного обучения студентов, учащихся школ, детских садов - все это остается в силе. Дезинфекцию общественных мест нужно проводить. Но предприятия точечно будем выводить на рабочий режим", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что здоровье наших граждан - это абсолютный приоритет.

В нашей общей работе необходимо исходить именно из этого. Забегание вперед, шапкозакидательство чреваты рецидивом эпидемии с тяжелейшими последствиями для будущего страны", - добавил он.

Президент отметил, что сейчас как никогда требуется слаженная работа внутри правительства, а также взаимодействие правительства с акимами.

Я требую от исполнительной власти вдумчивости при разработке и принятии решений, абсолютной исполнительности при выполнении моих поручений. Правительство во главе с премьер-министром, акимы напряженно работают. Темпы работы снижать нельзя и тем более довольствоваться первыми положительными результатами", - сказал Токаев.

Он поблагодарил граждан за понимание, терпение и стойкость.

В целом кризисная ситуация, а также наш оперативный ответ на нее выявили необходимость усовершенствования деятельности ведомств, а также усиления координации между центром и регионами. Нам следует обратить внимание и на проблемы коммуникаций, обратной связи между властными структурами и гражданами страны. Это лишь один из уроков кризиса. Таких уроков немало", - сказал президент.

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