Регистрацию недвижимости за 2 часа обещает Правительство для граждан

НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - По новым правилам регистрации прав на недвижимое имущество, зарегистрировать дом или квартиру теперь можно за 2 часа, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Изменения в правила регистрации инициировало "Правительство для граждан". Они начнут действовать с 17 сентября.





Теперь после произведенной у нотариуса сделки по регистрации прав на недвижимость клиент по желанию может за дополнительную сумму получить результат в ускоренном порядке в течение двух часов с момента оплаты", - сообщает пресс-служба госкорпорации.

На сегодня клиенты получают результаты на следующий день после поступления в информационную систему правового кадастра подтверждения об оплате за регистрацию прав на недвижимость. Зачастую это может задерживать процесс документирования имущества клиентов, которые оформляют ипотеки, кредиты, залоги и другие нужды в банках.

Сокращение времени оказания услуги позволяет нам исключить административные барьеры и коррупционные риски. Мы не отрицаем, что для ускорения процесса граждане искали различные лазейки, что могло приводить к правонарушениям. Данные изменения ощутимо повлияют и на сферу продаж недвижимости", - говорит председатель правления госкорпорации Адил Кожихов.

Ранее "Правительство для граждан" совместно с компанией Кaspi реализовали возможность оплаты за услугу в приложении Кaspi.kz для клиентов, зарегистрировавших недвижимость у нотариусов.





За первое полугодие 2021 года казахстанцы совершили более 570 тыс. сделок по недвижимости у нотариусов.

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