Защититься от Омикрона с помощью вакцинации призывает ДСЭК Алматы

АЛМАТЫ. 29 ДЕКАБРЯ- Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов сегодня в ходе брифинга призвал жителей мегаполиса прийти в пункты вакцинации, которые продолжают свою работу, и сделать прививки от коронавируса, которые смогут защитить организм в случае прихода омикрона и уже циркулирующего дельта-штамма, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, пока в Алматы эпидситуация стабильная, за последние сутки зарегистрировано 52 случая, но все могут изменить предстоящие новогодние праздники, сообщает Региональная служба коммуникаций в своем паблике в Instagram

Байгабулов прогнозирует, что в эти дни увеличится количество контактов между людьми, возрастают риски распространения коронавируса. В ведомстве обеспокоены возможным приходом нового штамма омикрон, который распространяется в разы быстрее, чем другие варианты КВИ.

Очень важно для полной защиты пройти ревакцинацию, пока это сделали 61 070 жителей Алматы, из них в возрасте 40-49 лет - 25,6%, 30-39 лет - 23%, 20-29 лет - 20%", - сообщил он.