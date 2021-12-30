В Алматы заболеваемость ОРВИ выросла более чем в три раза

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С 1 сентября текущего года в городе Алматы было зарегистрировано около 114 тыс. случаев ОРВИ. В аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 36 тыс. ОРВИ, можно сказать, что в этом году у нас подъем заболеваемости ОРВИ в три раза", - уточнил Байгабулов.
Кроме того, как сообщил заместитель руководителя ДСЭК Алматы, с 1 сентября в городе зарегистрированы 48 случаев заражения гриппом.
Вместе с тем, по его данным, в ходе прививочной кампании от гриппа вакцину получили 174 тыс. 373 жителя города.
Охват вакцинацией от гриппа составляет 8,6% от общей численности населения города", - сообщил Байгабулов.
Как сообщалось ранее, в период с начала сентября до начала ноября в Алматы было зафиксировано 74 426 случаев ОРВИ среди горожан.
Также напомним, что кампания иммунизации против гриппа началась 15 сентября.