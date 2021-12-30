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В Алматы заболеваемость ОРВИ выросла более чем в три раза

29.12.2021, 15:59 15441
В Алматы заболеваемость ОРВИ выросла более чем в три раза
Фото: pixabay.com
АЛМАТЫ. 29 ДЕКАБРЯ - В Алматы количество зарегистрированных случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями с начала сентября по настоящее время выросло более чем в три раза по сравнении с прошлым годом, сообщил во время брифинга заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 1 сентября текущего года в городе Алматы было зарегистрировано около 114 тыс. случаев ОРВИ. В аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 36 тыс. ОРВИ, можно сказать, что в этом году у нас подъем заболеваемости ОРВИ в три раза", - уточнил Байгабулов.

 
Кроме того, как сообщил заместитель руководителя ДСЭК Алматы, с 1 сентября в городе зарегистрированы 48 случаев заражения гриппом.
 
Вместе с тем, по его данным, в ходе прививочной кампании от гриппа вакцину получили 174 тыс. 373 жителя города.
 

Охват вакцинацией от гриппа составляет 8,6% от общей численности населения города", - сообщил Байгабулов.

 
Как сообщалось ранее, в период с начала сентября до начала ноября в Алматы было зафиксировано 74 426 случаев ОРВИ среди горожан. 
 
Также напомним, что кампания иммунизации против гриппа началась 15 сентября.
 

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Сенатор заинтересовался происхождением живых новогодних елей, продающихся на рынке Казахстана

30.12.2021, 11:53 4301
Сенатор заинтересовался происхождением живых новогодних елей, продающихся на рынке Казахстана
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - По мнению сенатора Ахылбека Куришбаева, срубить живое дерево ради нескольких дней праздника - это вандализм. Свое мнение он озвучил в депутатском запросе в ходе пленарного заседания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Депутат отметил, что согласно данным фитосанитарной службы Министерства сельского хозяйства, количество официально завезенных из России новогодних елок составляет 78 тысяч штук. А по данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов - 106 тысяч.
 

Отсюда возникает резонный вопрос: не продаются ли под видом импортных наши, незаконно вырубленные казахстанские ели?" - задался вопросом сенатор.

 
По мнению Куришбаева, срубить растущее живое дерево ради нескольких дней праздника - это вандализм.
 

Почти вся биомасса - 99%, образуется за счет фотосинтеза растений, а 90% этой биомассы сосредоточено в лесах… Срубив одно дерево, мы в год теряем от 100 до 700 килограммов кислорода, один гектар леса улавливает в себе более 10 тонн СО2", - проинформировал спикер.



 

Туман и усиление ветра на большей части Казахстана ожидается 30 декабря

30.12.2021, 09:13 6231
Туман и усиление ветра на большей части Казахстана ожидается 30 декабря
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - С прохождением атмосферных фронтов на западе, востоке и в центре Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, ожидается усиление ветра с низовой метелью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным РГП "Казгидроиет", на остальной территории Казахстана ожидается погода без осадков, местами по республике туман.
 
Как уточняют синоптики, на севере и в центре Атырауской области ожидаются низовая метель, туман, гололед.
 
На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе и в центре усиление ветра 15-20 метров в секунду.
 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман; на северо-востоке и в горных районах ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.
 
На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, днем в горных районах усиление ветра 15-20 метров в секунду.
 
На севере, юге Алматинской области ожидаются туман, в районе Алакольских озер усиление ветра 18-23 метров в секунду.
 
На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, на юго-западе усиление ветра 15-20 метров в секунду.
 
На севере Актюбинской области ожидается туман, днем в центре области усиление ветра 18 метров в секунду.

В центре Кызылординской области ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду.
 
На юге Карагандинской области ожидается туман, на юго-западе усиление ветра 15-20 метров в секунду.
 
На юге Акмолинской, Северо-Казахстанской, на западе Мангистауской и на севере Костанайской областей ожидается туман.
 

Разработчики QazVac направили госпремию на благотворительность

29.12.2021, 20:52 22706
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Разработчики казахстанского препарата от коронавируса QazVac направили полученную госпремию имени аль-Фараби на благотворительность, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Государственная премия в области науки и техники за 2021 год была присуждена ученым Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Размер вознаграждения 18 миллионов 600 тысяч тенге. Однако коллектив НИИ решил распорядиться деньгами не в собственных целях, а направить на благотворительность. На полученные средства приобретены дома для жителей села Отар, нуждающихся в жилье, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 

Мы хотим, чтобы граждане начали верить, что творить добро возможно без какой-либо личной выгоды, за исключением ощущения высокого гражданского долга и взаимопомощи", - сообщили разработчики казахстанской вакцины QazVac.

 
Сегодня, ключи от домов в присутствии общественных деятелей, старейшин и руководства Кордайского района были вручены многодетной семье и семье инвалидов.
 
12 ноября министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе брифинга рассказал, когда казахстанскую вакцину от КВИ признает ВОЗ.
 

Защититься от Омикрона с помощью вакцинации призывает ДСЭК Алматы

29.12.2021, 19:35 26756
Защититься от Омикрона с помощью вакцинации призывает ДСЭК Алматы
АЛМАТЫ. 29 ДЕКАБРЯ- Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов сегодня в ходе брифинга призвал жителей мегаполиса прийти в пункты вакцинации, которые продолжают свою работу, и сделать прививки от коронавируса, которые смогут защитить организм в случае прихода омикрона и уже циркулирующего дельта-штамма, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, пока в Алматы эпидситуация стабильная, за последние сутки зарегистрировано 52 случая, но все могут изменить предстоящие новогодние праздники, сообщает Региональная служба коммуникаций в своем паблике в Instagram.
 
Байгабулов прогнозирует, что в эти дни увеличится количество контактов между людьми, возрастают риски распространения коронавируса. В ведомстве обеспокоены возможным приходом нового штамма омикрон, который распространяется в разы быстрее, чем другие варианты КВИ.
 

Очень важно для полной защиты пройти ревакцинацию, пока это сделали 61 070 жителей Алматы, из них в возрасте 40-49 лет - 25,6%, 30-39 лет - 23%, 20-29 лет - 20%", - сообщил он.

 
Как сообщалось ранее, в Алматы количество зарегистрированных случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями с начала сентября по настоящее время выросло более чем в три раза по сравнении с прошлым годом.
 

45 семей получили ключи от квартир в одном из районов Акмолинской области

29.12.2021, 18:47 27881
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 29 ДЕКАБРЯ - В год 30-летия Независимости страны и в преддверии Нового года в районном центре Сандыктауского района - селе Балкашино 45 семей получили ключи от квартир, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В числе обладателей нового жилья - дети-сироты, многодетные семьи, представители социально уязвимых слоев населения, ветераны труда, сообщает управление внутренней политики региона.
 
Новый 45-квартирный дом построен по государственной программе жилищно-коммунального строительства "Нурлы жер". 
 
Ключи от благоустроенных квартир и памятные подарки новоселам вручил аким района Ербол Жусупбеков. Тепло поздравляя жителей нового дома, руководитель региона подчеркнул, что наличие собственного комфортного жилья является главным показателем повышения качества жизни казахстанцев. 
 

Жилищный вопрос - один из самых важных для населения. Поэтому одним из ключевых направлений политики нашего государства является обеспечение каждой казахстанской семьи собственным жильем. Отрадно, что в год 30-летнего юбилея Независимости страны мы активно реализуем эти задачи", - отметил аким района. 

 
В этом году в Сандыктауском районе по плану в эксплуатацию введено более 5 тысяч квадратных метров жилья. 
 
К слову, за годы Независимости в Акмолинской области построено 7 миллионов квадратных метров жилья, более 62 тысяч акмолинцев решили квартирный вопрос.
 

В акимате Алматы рассказали, почему сэкономили на праздничном оформлении города

29.12.2021, 18:34 30536
В акимате Алматы рассказали, почему сэкономили на праздничном оформлении города
АЛМАТЫ. 29 ДЕКАБРЯ - В связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией по КВИ произошло секвестрование бюджета, в связи с чем уже второй год подряд в Алматы сокращены расходы на праздничное оформление города, а также проведение культурно-массовых мероприятий, сообщили в управлении культуры Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Все ресурсы были брошены на стабилизацию последствий борьбы с пандемией. В связи с этим, оформление мегаполиса к Новогодним праздникам проведено в сокращенном варианте", - сообщили в управлении.

 
Как сообщили в городском акимате, традиционно, главная елка города установлена на площади "Астана", возле КБТУ. Остальные инсталляции установлены по 8 районам города - на центральных улицах, возле районных акиматов, на пешеходных зонах. Таким образом, были украшены следующие адреса - Парк Первого Президента, площадка перед Дворцом Республики, площадка перед цирком, пешеходная зона по улице Панфилова и по улице Сауранбаева, Алматы Арена, ТЮЗ имени Н. Сац, Дворец Спорта, Халык Арена, Медео, улицы Майлина, Аль-Фараби акиматами и другим.
 
Также во всех районах города были установлены ёлки, МАФы и фотозоны. Также использованы малые архитектурные формы прошлого года.
 

В 2021 году тендер на оформление к празднованию Нового года - 2022 по городу Алматы выиграла компания "Clover Media Group" на 224 млн тенге. Сумма включает не только изготовление и монтаж-демонтаж уличного новогоднего украшения, но и все налоги, предусмотренные законодательством РК, в том числе НДС - более 24 млн тенге", - отметили в управлении культуры.

 
Как уточняется, в рамках договора были установлены елки, малые архитектурные формы, фотозоны. Всего изготовлено и установлено на улицах города более 100 объектов. 
 
Кроме того, была проведена совместная работа с представителями малого и среднего бизнеса по украшению прилегающей к объекту собственника территории.
 
Как сообщалось ранее, в столице главный государственный санитарный врач Сархат Бейсенова обратилась к жителям города и призвала в праздничные дни воздержаться от посещения мест массового скопления людей и соблюдать карантинные меры, чтобы стабилизировать эпидситуацию.
 
Также напомним, что в Нур-Султане и Алматы отказались от новогодних фейерверков.
 

Журналистка подала заявление в полицию на Тлеухана

29.12.2021, 18:07 33866
Журналистка подала заявление в полицию на Тлеухана
Фото: parlam.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Корреспондентка Vesti.kg в Казахстане Айнур Коскина подала заявление в полицию на экс-мажилисмена Бекболата Тлеухана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно заявлению, экс-депутат ударил журналистку по голове и сломал штатив от мобильного телефона.
 
Напомним, что сегодня в ходе пленарного заседания мажилиса, стало известно, что депутат Бекболат Тлеухан добровольно сложил свои полномочия
 

Я ухожу, потому что мне предложили стать вице-президентом Всемирной конфедерации этноспорта", - рассказал он журналистам.

 
Между тем корреспондент Vesti.kg в Казахстане Айнур Коскина поинтересовалась у экс-парламентария, как он относится к обсуждаемому в обществе вопросу многоженства.
 
Как сообщает Vesti.kg, Тлеухан сначала поерничал: "Вы хотите за кого-то выйти замуж?". Но затем заявил:
 

У меня много жён. Никогда не скрывал, что я - многоженец. Я - в полигамном браке. Никогда этого не скрывал".

 
На вопрос о том, как к этому относятся его однопартийцы из "Нур Отана", экс-мажилисмен несдержанно ответил:
 

Откуда я знаю? Вы как относитесь? По вашему виду, вы сильно против этого. Это моя судьба и до этого нет вашего дела".

 
Направляясь к лифту, Тлеухан продолжал выбрасывать оскорбительные фразы в адрес журналиста: "Если тебя никто не берет замуж, я в чем виноват? Какое тебе дело до моей жены?".
 
Когда журналистка зашла в лифт с экс-депутатом, его помощница Нурзинат Бояркулова безуспешно попыталась вытолкать представительницу СМИ. А когда лифт закрылся, Тлеухан ударил Айнур Коскину по голове и сломал штатив от мобильного телефона.
 
Заявление Айнур Коскиной по статье УК РК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста зарегистрировали в управлении полиции Есильского района, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает informburo.kz.
 

29 декабря текущего года на канал 102 поступило сообщение от журналиста Айнур Коскиной о том, что в 10.15 в здании парламента экс-депутат Бекболат Тлеухан воспрепятствовал её профессиональной деятельности, умышленно повредил штатив и нанёс лёгкие телесные повреждения. Заявление зарегистрировано в управлении полиции района Есиль, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка", – сообщили в полиции.


 
Как сообщалось ранее, Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан по итогам публичного обсуждения и согласования со всеми заинтересованными центральными и местными исполнительным органами принят "Регламент защиты прав журналистов при нарушении их прав", в котором отражены права и обязанности журналистов, государственных органов и действия министерства в случаях нарушения прав журналистов.
 

В Уральске более двух тысяч жителей остались без газа в 30-градусные морозы

29.12.2021, 17:15 33771
В Уральске более двух тысяч жителей остались без газа в 30-градусные морозы
Фото: uralskweek.kz
УРАЛЬСК. 29 ДЕКАБРЯ - В ночь с 28 на 29 декабря более двух тысяч жителей нескольких дачных сообществ Уральска остались без газа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает издание "Уральская неделя", по словам жителей дачных массивов "Елочка", "Виктория", "Автодорожное", "Коммунальник", "Сокол", 1-я, 2-я, 3-я дачные, вот уже три зимы подряд в сильные морозы газовики прекращают подачу газа в их дома.
 

Дома у нас совсем остыли, замерзают дети, старики", - жалуются жители.

 
Как отмечает житель садоводческого товарищества "Елочка" Самиголла Бекетов, подача газа начала снижаться 27 декабря. Бекетов и еще несколько его соседей пошли на трассу проверять газовую задвижку в Подстепном.
 

Мы увидели, что нам снизили давление. А сегодня подача газа совсем уже прекратилась. Мы звонили в службу "109", там оператор нам сказала: "От "КазТрансГаз Аймака" поступила команда не принимать заявки от проживающих в садоводческих товариществах на отсутствие газа", - сказал он.

 
По словам жителей дачных массивов, когда они строили свои дома, то все получили согласования от филиала "КазТрансГаз Аймака" на проведение газа и отопления, они подписали все необходимые документы.
 

Мы исправно платим за газ. А теперь они нам заявляют: "Не просите у нас газ. У нас нет для вас газа". А тогда у кого мы должны просить подачу газа? Только в "Елочке" порядка 700 абонентов. А если все садоводческие товарищества взять, куда подача газа практически уже прекращена, то угроза замерзнуть реальная более чем для двух тысяч семей", - возмущается Бекетов.

 
По его словам, руководство филиала АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило им, что проблема в трубе и оборудовании, обеспечивающем подачу газа в жилые массивы в этих садоводческих товариществах. Заместитель директора "КТГА" сказал жителям, что изначально труба в сторону дачных массивов была построена некачественно - не под то давление, которое необходимо для нормального обеспечения газом. Подрядчиком было ТОО "Жайык Курылыс". И каждую зиму они обещают, что летом подрядчик исправит свою работу, проведет ремонт, и с подачей газа все будет нормально. Но работы не проводятся.
 
Сегодня утром несколько десятков жителей пришли в офис филиала АО "КазТрансГаз Аймак". Выслушав представителя руководства филиала газового монополиста, который сказал им, что они ничего сделать не могут. Тогда жители замерзающих жилых массивов направились в акимат города добиваться встречи с акимом Абатом Шыныбековым.
 
Вместе с тем в Уральске третий день держатся сильные морозы.

 
Как сообщалось ранее, кочегары на севере Казахстана вынуждены отапливать жилые дома мусором в ожидании угля.
 

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