Главный санврач РК поручил подготовиться к вакцинации против гриппа

Фото: МЗ РК

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Главный санврач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление "О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ на эпидсезон 2021-2022 гг.", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Для недопущения распространения гриппа и других ОРВИ среди казахстанцев, акимам областей и городов поручено обеспечить готовность медицинских организаций к проведению кампании иммунизации против гриппа с 15 сентября и требуемый уровень охвата населения.

Также в документе говорится о необходимости введения ограничительных мероприятий на территориях при превышении еженедельных контрольных уровней заболеваемости или росте показателей заболеваемости ОРВИ, гриппом в сравнении с предыдущей неделей от 1,5 и более раз.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

Ранее главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения РК.

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