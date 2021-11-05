Санврачи Алматы отмечают резкий всплеск острых респираторных заболеваний

НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - Казахстанские медики будут получать доплаты вместо ковидных надбавок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте "Открытые НПА".

В зависимости от группы риска медики будут получать от 3 до 7 базовых окладов. Доплаты будут начисляться за фактически отработанные часы.

Так медики из группы высокого риска: врачи, средний и младший медицинский персонал инфекционных стационаров, отделений реанимации, и стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) с биологическим материалом, будут получать доплаты в семикратном размере.

К медикам из группы среднего риска отнесли работников (врачей) лабораторий (отделов по приему отбора проб). Они будут получать пятикратный БДО за работу непосредственно с биологическим материалом, потенциально контаминированным коронавирусной инфекцией COVID-19, или с забором биологического материала от потенциально инфицированных лиц коронавирусной инфекцией COVID-19.

В группу с низким уровнем риска, чья доплата составляет 3 базовых ставки, попали:

- врачи, средний и младший медицинский персонал провизорных стационаров, провизорных отделений, включая отделения (коек) реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам, с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) биологическим материалом;

- врачи, средний и младший медицинский персонал военно-медицинских (медицинских) подразделений центральных исполнительных органов и иных центральных государственных органов и их территориальных подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, а также с вирусной пневмонией по клиническим и эпидемиологическим признакам, не исключающим коронавирусную инфекцию СOVID-19 (вероятный случай коронавирусной инфекции СOVID-19) в стационарных условиях из числа прикрепленного контингента, а также определенных к приему пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, пневмонией и забору биологического материала, связанных с противоэпидемическими мероприятиями;

- врачи, средний и младший медицинский персонал карантинных стационаров, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) с биологическим материалом;

- врачи, фельдшеры и водители скорой медицинской помощи, в том числе в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

- врачи и средний медицинский персонал скорой медицинской помощи с привлечением медицинской авиации в случаях их привлечения;

- врачи и средний медицинский персонал, водители и работники бригад экстренного реагирования и отряда медицины катастроф в случаях их привлечения;

- врачи, средний медицинский персонал и водители мобильных бригад;

- работники санитарно-эпидемиологической службы, в том числе дезинфекционной службы при эпидемиологическом расследовании очага коронавирусной инфекции COVID-19, а также работающие непосредственно с биологическим материалом, потенциально контаминированным коронавирусной инфекцией COVID-19 и проводящие дезинфекционные мероприятия в очагах коронавирусной инфекции.

Доплата за работу начисляется за фактически отработанные часы", - говорится в документе.