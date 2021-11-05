Санврачи Алматы отмечают резкий всплеск острых респираторных заболеваний

АЛМАТЫ. 4 НОЯБРЯ - Санитарные врачи Алматы отмечают резкий всплеск острых респираторных заболеваний этой осенью. С 1 сентября зафиксировано более 74 тысяч случаев заражения ОРВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным санврачей, с 1 сентября зафиксировано 74 426 случаев ОРВИ среди горожан. В прошлом году за аналогичный период был всего 17 731 случай", - сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций.
Байгабулов призвал алматинцев продолжать соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, так как в приграничных странах ситуация с COVID-19 ухудшается. Тем более что коронавирус может маскироваться под ОРВИ.
Несмотря на то что эпидобстановка в Алматы развивается по оптимистичному сценарию, не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты, нужно чаще мыть руки, обрабатывать антисептиками, соблюдать дистанцию, проветривать помещения. Обезопасить себя поможет вакцинация. Стоит помнить, что мы находимся в "желтой" зоне, что предполагает усиление контроля за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом", - сказал заместитель руководителя ДСЭК.
По его словам, грипп в Алматы не зарегистрирован. Тем временем в городе продолжается активная вакцинация как против коронавируса, так и против гриппа. Прививки от гриппа уже получили 105 114 жителей, большая часть вакцинирована за счет бюджетных средств.
Продолжается кампания по иммунизации против коронавируса. В Алматы уровень коллективного иммунитета составляет 55,2%, из которых 47,2% из числа вакцинированных граждан и 8% из числа переболевших с начала года. Нам необходимо сформировать надежную иммунную прослойку и вакцинировать 80% населения", - отметил Байгабулов.
Заместитель руководителя ДСЭК сообщил, что по-прежнему подвержены риску заражения коронавирусом непривитые граждане. К примеру, из 1033 заболевших КВИ за неделю вакцинированы 194 человека, остальные 81% - непривитые.
Эпидемиологи считают, что чаще всего заражаются те граждане, которые уклоняются от вакцинации. Анализ показал, что более 30% зараженных - это самозанятые или безработные, чуть больше 20% - пенсионеры, 19,5% - работники предприятий. Число заразившихся школьников составляет 14% и детей дошкольного возраста - 6%.
Следует отметить, что 94% школьников заразились не в классах, а дома при контактах со взрослыми членами семьи.
Основными местами заражения по-прежнему остаются объекты торговли - 28%, общественный транспорт - 21,4%, контакты в семьях - 22,3% и рынки - 8%.
Спикер подчеркнул, что вакцинация не способна гарантированно защитить человека от инфицирования коронавирусом, но обратил внимание на то, что прививка может помочь перенести заболевание в более легкой форме. Алматинцы имеют возможность бесплатно привиться в одном из 137 прививочных пунктов города.
Ранее сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость приступить к кампании ревакцинации населения.