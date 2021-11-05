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Санврачи Алматы отмечают резкий всплеск острых респираторных заболеваний

04.11.2021, 15:42 21196
АЛМАТЫ. 4 НОЯБРЯ - Санитарные врачи Алматы отмечают резкий всплеск острых респираторных заболеваний этой осенью. С 1 сентября зафиксировано более 74 тысяч случаев заражения ОРВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По данным санврачей, с 1 сентября зафиксировано 74 426 случаев ОРВИ среди горожан. В прошлом году за аналогичный период был всего 17 731 случай", - сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций.

 
Байгабулов призвал алматинцев продолжать соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, так как в приграничных странах ситуация с COVID-19 ухудшается. Тем более что коронавирус может маскироваться под ОРВИ. 
 

Несмотря на то что эпидобстановка в Алматы развивается по оптимистичному сценарию, не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты, нужно чаще мыть руки, обрабатывать антисептиками, соблюдать дистанцию, проветривать помещения. Обезопасить себя поможет вакцинация. Стоит помнить, что мы находимся в "желтой" зоне, что предполагает усиление контроля за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом", - сказал заместитель руководителя ДСЭК.

 
По его словам, грипп в Алматы не зарегистрирован. Тем временем в городе продолжается активная вакцинация как против коронавируса, так и против гриппа. Прививки от гриппа уже получили 105 114 жителей, большая часть вакцинирована за счет бюджетных средств.
 

Продолжается кампания по иммунизации против коронавируса. В Алматы уровень коллективного иммунитета составляет 55,2%, из которых 47,2% из числа вакцинированных граждан и 8% из числа переболевших с начала года. Нам необходимо сформировать надежную иммунную прослойку и вакцинировать 80% населения", - отметил Байгабулов.

 
Заместитель руководителя ДСЭК сообщил, что по-прежнему подвержены риску заражения коронавирусом непривитые граждане. К примеру, из 1033 заболевших КВИ за неделю вакцинированы 194 человека, остальные 81% - непривитые. 
 
Эпидемиологи считают, что чаще всего заражаются те граждане, которые уклоняются от вакцинации. Анализ показал, что более 30% зараженных - это самозанятые или безработные, чуть больше 20% - пенсионеры, 19,5% - работники предприятий. Число заразившихся школьников составляет 14% и детей дошкольного возраста - 6%. 
 
Следует отметить, что 94% школьников заразились не в классах, а дома при контактах со взрослыми членами семьи. 
 
Основными местами заражения по-прежнему остаются объекты торговли - 28%, общественный транспорт - 21,4%, контакты в семьях - 22,3% и рынки - 8%.
 
Спикер подчеркнул, что вакцинация не способна гарантированно защитить человека от инфицирования коронавирусом, но обратил внимание на то, что прививка может помочь перенести заболевание в более легкой форме. Алматинцы имеют возможность бесплатно привиться в одном из 137 прививочных пунктов города.
 
 

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Вопрос о невыплате ковидных надбавок медикам подняли депутаты

03.11.2021, 14:51 39745
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Депутаты мажилиса подняли вопрос о задержке выплат ковидных надбавок медикам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В сентябре надбавки к зарплате для медработников сократили, а с 1 октября их отменили. Вместо них Минздрав РК обещал ввести доплату за вредность, о чем широко оповестил во всех соцсетях и новостных порталах. Но по факту до сих пор не выплачены ковидные надбавки за сентябрь месяц. Люди работают в тяжелых условиях, мы все это понимаем, нагрузка на ковидные стационары остается высокой. Также надо учитывать, что меняется течение заболевания: появляются новые штаммы инфекции, сокращается инкубационный период, растет заболеваемость людей молодого и среднего возраста. Это тоже усложняет труд медицинских работников. На фоне всего этого они не получают положенную им заработную плату. До сих пор отсутствует утвержденный НПА о дальнейшей оплате труда работникам ковидных стационаров. На дворе ноябрь месяц, как людям оплачивать их работу, на какие приказы ориентироваться? Кто виноват в задержках, почему тянули до последнего?" - обратились к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову депутаты фракции Nur Otan.

 
По мнению мажилисменов, все вышеперечисленное приводит к дестабилизации социальной обстановки как среди медицинских работников, так и среди населения, обеспокоенного судьбой своих родственников, попавших в больницу и рискующих не получить качественную медицинскую помощь из-за нехватки персонала. Это также способствует формированию дефицита кадров врачей, медсестер и санитаров. Медики массово уходят в отпуск без содержания, на больничные, а некоторые задумались об увольнении. 
 
Депутаты предлагают: 
 
- ускорить принятие проекта постановления правительства о доплатах медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом;
 
- ускорить решение вопроса о финансовой поддержке данного НПА.
 

Казахстанские медики будут получать доплаты вместо ковидных надбавок

30.10.2021, 17:59 121663
Казахстанские медики будут получать доплаты вместо ковидных надбавок
НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - Казахстанские медики будут получать доплаты вместо ковидных надбавок, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте "Открытые НПА". 
 
В зависимости от группы риска медики будут получать от 3 до 7 базовых окладов. Доплаты будут начисляться за фактически отработанные часы. 
 
Так медики из группы высокого риска: врачи, средний и младший медицинский персонал инфекционных стационаров, отделений реанимации, и стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) с биологическим материалом, будут получать доплаты в семикратном размере. 
 
К медикам из группы среднего риска отнесли работников (врачей) лабораторий (отделов по приему отбора проб). Они будут получать пятикратный БДО за работу непосредственно с биологическим материалом, потенциально контаминированным коронавирусной инфекцией COVID-19, или с забором биологического материала от потенциально инфицированных лиц коронавирусной инфекцией COVID-19. 
 
В группу с низким уровнем риска, чья доплата составляет 3 базовых ставки, попали:
 
- врачи, средний и младший медицинский персонал провизорных стационаров, провизорных отделений, включая отделения (коек) реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам, с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) биологическим материалом;
 
- врачи, средний и младший медицинский персонал военно-медицинских (медицинских) подразделений центральных исполнительных органов и иных центральных государственных органов и их территориальных подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, а также с вирусной пневмонией по клиническим и эпидемиологическим признакам, не исключающим коронавирусную инфекцию СOVID-19 (вероятный случай коронавирусной инфекции СOVID-19) в стационарных условиях из числа прикрепленного контингента, а также определенных к приему пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, пневмонией и забору биологического материала, связанных с противоэпидемическими мероприятиями;
 
- врачи, средний и младший медицинский персонал карантинных стационаров, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) с биологическим материалом;
 
- врачи, фельдшеры и водители скорой медицинской помощи, в том числе в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
 
- врачи и средний медицинский персонал скорой медицинской помощи с привлечением медицинской авиации в случаях их привлечения;
 
- врачи и средний медицинский персонал, водители и работники бригад экстренного реагирования и отряда медицины катастроф в случаях их привлечения;
 
- врачи, средний медицинский персонал и водители мобильных бригад;
 
- работники санитарно-эпидемиологической службы, в том числе дезинфекционной службы при эпидемиологическом расследовании очага коронавирусной инфекции COVID-19, а также работающие непосредственно с биологическим материалом, потенциально контаминированным коронавирусной инфекцией COVID-19 и проводящие дезинфекционные мероприятия в очагах коронавирусной инфекции. 
 

Доплата за работу начисляется за фактически отработанные часы", - говорится в документе. 

 

Более 20 тысяч вылетов совершили самолеты и вертолеты службы медавиации

29.10.2021, 18:39 133543
АЛМАТЫ. 29 ОКТЯБРЯ - На протяжении десяти лет в Казахстане работает служба медицинской авиации, за это время воздушные судна совершили 20 161 полет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Подробно о работе службы медицинской авиации рассказала в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций Алматы заведующая медицинским блоком Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК Назигуль Ырымбаева.
 
В настоящее время службой медавиации используются 24 самолета и 13 вертолетов, которые базируются во всех областных центрах. Все они сертифицированы в Комитете гражданской авиации Республики Казахстан.
 
Как отметила Ырымбаева, практически каждое дежурство - это спасенные жизни. Именно медицинская авиация прилетает на помощь туда, где в ней нуждаются, независимо от затрудненности маршрута. Все самолеты и вертолеты буквально напичканы высокотехнологичным современным медицинским оборудованием, что делает оказание медицинской помощи пациентам более комфортным, безопасным и максимально быстрым.
 

За весь период деятельности с 2011 по сентябрь 2021 года количество выполненных полетов по линии медицинской авиации составило 20 161 полет. Количество вылетов с каждым годом возрастает. Благодаря авиации у нас появляется возможность оказаться на месте в два или три раза быстрее автомобиля. Когда речь идет о транспортировке пациента, это может стать решающим фактором", - отметила Ырымбаева.

 
Необходимо отметить, что помимо вызовов в пределах страны медики осуществляют международную транспортировку граждан РК и кандасов, находящихся в критическом состоянии за рубежом. Всего за весь период выполнено 90 зарубежных вылетов в 24 страны мира.
 
Ырымбаева сообщила, что с каждым годом количество вызовов медавиации в республике прогрессивно увеличивается. Это связано с нарастающей информированностью населения.
 

Всего с 2011 года по настоящее время медицинская помощь оказана 26 576 пациентам. Из общего числа пациентов 22% - дети с патологиями, 20% - пациенты с травмами, в результате ДП, несчастных случаев и отравлений, 17% - пациентки по неотложным состояниям в акушерской практике, 16% - с болезнями системы кровообращения, 14% - новорожденные и 11% - с прочими заболеваниями. Это не только цифры, за каждым вылетом стоят судьбы людей, которым была оказана своевременная экстренная медицинская помощь", - подчеркнула заведующая медицинским блоком.

 
Всего оказано 28 860 медицинских услуг, из них: транспортированы в медицинские организации 19 286 пациентов, проведено 1526 операций, 4242 очные консультации.
 
Экстренная медицинская помощь была и остается важным звеном системы здравоохранения, от эффективности работы которой в значительной мере зависит сохранение здоровья и жизни населения. Уровень ее организации непосредственно влияет на снижение таких важнейших показателей, как материнская и младенческая смертность, летальные случаи при инфаркте, инсульте и многие другие.
 
По словам Ырымбаевой, в связи с пандемией бригады медавиации подготовлены к транспортировке больных коронавирусом.
 

На борту воздушных судов мы обеспечиваем инфекционную безопасность как пациентов, так и медицинских работников. Отдельное внимание уделяется санитарной обработке воздушного и наземного транспорта после транспортировки пациентов с COVID-19", - добавила спикер.

 
Службой медицинской авиации в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 с марта 2020 года и за 9 месяцев 2021 года осуществлено 249 вылетов, оказана помощь 1160 пациентам.
 
Круглосуточно ведет работу Ситуационный центр, специалистами которого совместно с экспертной группой на постоянной основе проводится ежедневный мониторинг и анализ критических пациентов с тяжелой формой пневмонии, находящихся в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. С начала года специалистами-медиками проведено 182 872 консультации для критических пациентов.
 

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