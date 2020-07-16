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Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Минске

15.07.2020, 13:38 5482
Алматы. 15 июля. Kazakhstan Today - Очередное заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Минске 17 июля, передает Kazakhstan Today. 
 

Повестка включает широкий спектр вопросов евразийской интеграции в сферах торговли, функционирования внутреннего рынка, конкуренции, промышленности, технического регулирования и других. На саммите предстоит рассмотреть ход реализации Соглашения о маркировке товаров и дальнейшее развитие системы маркировки в Евразийском экономическом союзе. Также в повестке - комплексный план мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний в странах Союза", - сообщили в ЕЭК. 

 
Намечено обсудить проект межгосударственной программы по сотрудничеству стран ЕАЭС в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе дистанционного зондирования Земли. 
 
Планируются к рассмотрению карта развития агроиндустрии ЕАЭС и карта индустриализации Союза. Оба проекта предусматривают свод информации о реализуемых крупных проектах, что позволит партнерам по союзу при формировании национальных планов развития и инвестиционных программ исключить дублирование производств, учитывать тенденции развития, эффективно использовать компетенции друг друга.
 

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