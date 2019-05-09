Завершение строительства развязки на аэропортовском кольце в Алматы намечено на 2022 год

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Алматы. 8 мая. Kazakhstan Today - В этом году в Алматы начнётся строительство эстакады с тоннельной частью на пересечении Кульджинского тракта и улицы Бухтарминской, передает Kazakhstan Today.

Аэропортовское кольцо, соединяющее центр города с международным аэропортом, сегодня славится километровыми заторами, ведь в сутки через Кульджинский тракт в город заезжает порядка 40 тыс. машин. Через два месяца ситуация обострится ещё более, так как с 1 июля 2019 года откроют движение по эстакаде на Кульджинке - Рыскулова. Но у акимата есть решение этой проблемы. Развязка на аэропортовском кольце станет логичным продолжением рыскуловской. Начнут её строить в этом году", - пишет портал kolesa.kz .

По завершении строительства пропускная способность должна увеличиться на 15-20%, благодаря чему станет легче заезжать в город и выезжать из города. Планируемый срок завершения - февраль 2022 года.

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