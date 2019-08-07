Завтра в Алматинской и Кызылординской областях столбики термометров поднимутся выше отметки в 40 градусов

Алматы. 6 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Алматинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, днем 7-8 августа в Алматинской области местами ожидается очень сильная жара, 42 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Утром и днем 7 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, северный, местами 15-20 метров в секунду. Днем местами ожидается пыльная буря, в южных районах сильная жара, 41градус. Вероятность шторма также составляет 90-95%.

Также сообщается, что 7-8 августа в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град, ветер западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Ночью и утром 7 августа в Костанайской области местами ожидается гроза, ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.

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