17.04.2024, 09:30 86296
Завысившему стоимость строительства водопровода в Алматы подрядчику добавили работы за свой счет
Ему увеличен объем выполняемых работ на 900 млн тенге
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Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Завысивший стоимость работ по строительству распределительных сетей водопровода и канализации с насосной станцией в Алматы подрядчик выполнит за свой счет дополнительные работы на 900 млн тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).
В ведомстве напомнили, что управлением энергетики и водоснабжения южного мегаполиса реализуется проект стоимостью 9,1 млрд тенге.
Данные средства были заложены проектировщиком ТОО "Казахский Сантехпроект" при формировании ПСД, создавая предпосылки для хищения путем завышения стоимости расходов на транспортировку и закуп строительных материалов. В результате мониторинга установлено, что расстояние перевозимого грунта на 30 км ближе, чем предусмотрено проектом. Кроме того, завышен объем применяемого строительного материала на 1,5 тыс. тонн ("сваи стальные шпунтовые", "балка двутавровая горячекатанная 40Ш-701 из углеродистой стали обычного качества"). На момент выявления завышения готовность объекта составляла 93%, то есть освоено 8,4 млрд из 9,1 млрд тенге. В этой связи по инициативе АФМ акиматом Алматы генподрядчику ТОО "Сапа Курылыс 2007" увеличен объем выполняемых работ, не предусмотренных проектом, на 900 млн тенге (увеличение абонентов + 500, установка дополнительных колодцев и т.д.)", - отметили в АФМ.
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18.04.2024, 20:40 7986
В зоопарке Шымкента показали новорожденного пони
Малышка и мама чувствуют себя хорошо
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Шымкент. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники зоопарка Шымкента рассказали о пополнении в зоосаду.
Друзья, у пары наших пони долгожданное пополнение! В копытном семействе родилась девочка! Вес новорожденный составил 9.5 кг, спустя два часа после появления на свет пони уже самостоятельно встала на ножки", - сообщили в пресс-службе зоопарка.
Малышка и мама чувствуют себя хорошо, у новорожденной наблюдается отменный аппетит и активное поведение.
18.04.2024, 18:10 12411
Петроглифы эпохи бронзы обнаружили в Жамбылской области
Для детального изучения наскальной живописи археологи региона планируют пригласить коллег из других стран
Фото: ОФ Охотники за петроглифами
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Тараз. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области волонтеры во время экологической акции "Таза Қазақстан" обнаружили петроглифы эпохи бронзы.
Как сообщает телеканал "Хабар 24", артефакты находятся в 3,5 километра от села Актогай Сарысуского района.
В процессе уборки случайно наткнулись на очень необычные рисунки. Чтобы понять их значение мы пригласили сюда археологов. Надеемся, что это находка приоткроет новую завесу в истории", - заявил волонтер Асылжан Аазылбеков.
Прибывшие на место историки-археологи детально осмотрели объект и обнаружили целый комплекс петроглифов, искусно выбитых в древние времена.
В наших регионах масштабных, таких уникальных скоплений наскальных изображений нет. Найдены были одиночные наскальные изображения. А здесь мы видим, что вот целый горный пласт, длиной 20-25 метров, высотой 1,5- 2 метра. Но есть в Туркестанской области в Сузакском районе. Вот, Кольбагар, например. Там целая галерея тоже. Арпа-Узен, Саусканды", - отметил археолог, историк Сауран Калиев.
Подчеркивается, что для детального изучения наскальной живописи археологи региона планируют пригласить коллег из других стран.
Нам придется дальше вести комплексное изучение на этом объекте, во-первых. Во-вторых, мы проведем здесь государственную экспертизу, работу на основании закона. Мы его хотим включить в местное значение или в республиканское, международное. На основании всех этих работ оно возьмет свой статус и будет охраняться государством", - добавил директор КГУ "Дирекция по охране и восстановлению историко-культурных памятников" Куаныш Дауренбеков.
Между тем в Талдыкоргане началось окончательное уничтожение сопки с петроглифами.
В кулуарах мажилиса парламента депутат Сергей Пономарев прокомментировал намеренное уничтожение исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. По его словам, если взрывы на территории комплекса будут продолжаться, то депутат отправится в Талдыкорган и будет лично разбираться в ситуации.
Также ранее сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
18.04.2024, 17:20 12666
Благодатный огонь доставят в Алматы из Иерусалима
Фото: orel-eparhia.ru
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Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Вознесенский кафедральный собор города Алматы из Иерусалима доставят Благодатный огонь, сообщил пресс-секретарь главы православной церкви Казахстана митрополита Астанайского и Казахстанского Александра Евгений Иванов.
Особым событием праздника Пасхи станет прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Казахстан. Вечером 5 мая - в сам день праздника - в 17 часов Благодатный огонь будет доставлен в Вознесенский кафедральный собор города Алматы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что те, кто не успеют в этот день на богослужение к 17.00, смогут взять огонь в ближайшие 7 дней.
Многие годы радость празднования Светлого Христова Воскресения усугубляется принесением в храмы Казахстанского митрополичьего округа священного огня от Гроба Господня из Иерусалима. Всякий раз в кафедральных соборах Астаны и Алматы возжигаются свечи и затепливаются лампады от иерусалимского священного пламени, и затем этот пасхальный свет распространяются по всей нашей стране. В храмах и домах сияет Благодатный огонь как символ Божественного присутствия в нашей жизни, как символ горячей веры, как символ великой надежды на просвещение человеческого рода светом Христовой Истины", - добавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
Напомним, Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
18.04.2024, 15:56 17821
Отдых за рубежом для казахстанцев доступнее, чем внутри страны - депутат
Легче и дешевле выехать в Узбекистан или Турцию
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Даулет Мукаев возмутился, что для казахстанцев отдых за рубежом доступнее по цене, чем у себя в стране.
Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев сообщил о договоренности с авиакомпанией Qazaq Аir запустить дополнительный рейс Астана - Урджар.
Из Астаны в Урджар дополнительно один рейс откроют с 1 июня", - сказал Еркинбаев.
На это депутат ответил, что билеты надо покупать заранее.
А когда я тогда должен купить билет? Надо же заранее продумывать, когда касается туризма. 1 июня - это начало летнего сезона. У детей начинаются каникулы. Чем ждать один рейс, легче и дешевле выехать на отдых в соседний Узбекистан, Турцию или другие страны", - высказался мажилисмен.
Напомним, казахстанские авиакомпании пересматривают расписания рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке.
17.04.2024, 18:36 59681
20 миллиардов тенге направят на помощь пострадавшим от паводков Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сооснователи Kaspi.kz Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе перечислят 20 миллиардов тенге для помощи казахстанцам, пострадавшим при паводках. Выделенные средства будут направлены в Северо-Казахстанскую и Акмолинскую область на восстановление, покупку и строительство жилья.
Сооснователь и Председатель Совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким:
Вместе со всей страной мы сопереживаем людям, которые остались без крова. Тысячи семей эвакуированы, неизвестно, когда они смогут вернуться в свои дома. В некоторых населенных пунктах вода продолжает прибывать. Эта беда никого не оставляет равнодушными. Государство, бизнес, наши граждане делают все возможное, чтобы жизнь людей в пострадавших регионах скорее наладилась. Мы со своей стороны также хотим поддержать призыв Главы государства о помощи пострадавшим и направить 20 миллиардов тенге для борьбы с последствиями паводков".
Сооснователь и Председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:
В пострадавших регионах живут наши любимые клиенты, партнеры, наши сотрудники. Мы с первых дней паводков постоянно находимся на связи с ними и хорошо знаем ситуацию. Мы сразу организовали сбор пожертвований в мобильном приложении Kaspi.kz и выделили средства фонду Biz Birgemiz Qazaqstan на закуп спасательной техники, амуниции, ГСМ и другую первую помощь. К сожалению, ситуация до сих пор остается бедственной в целом ряде регионов. Мы считаем своим гражданским долгом поддержать инициативу Президента и быть полезными стране в этот сложный момент".
В конце марта команда Kaspi организовала онлайн-сервис в приложении Kaspi.kz. Каждый неравнодушный казахстанец может перечислить средства фонду Biz Birgemiz Qazaqstan для помощи пострадавшим. Сама компания Kaspi.kz уже направила фонду 620 млн тенге на ремонт дорог, обеспечение работы спасательных вертолетов, закупку генераторов, насосов, надувных лодок и медикаментов. Также на прошлой неделе Вячеслав Ким уже профинансировал проект строительства 5-этажного жилого дома в Акмолинской области, и выделил средства на восстановление инфраструктуры пострадавших населенных пунктов.
17.04.2024, 11:46 79411
Казахстанцы стали в 1,5 раза чаще обращаться к омбудсмену за защитой своих прав
В прошлом году в адрес омбудсмена поступило более 5 тысяч обращений
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году в адрес казахстанского омбудсмена поступило более 5 тысяч обращений, что в 1,5 раза превышает показатели 2022 года.
Об этом уполномоченный по правам человека Артур Ластаев сообщил президенту Касым-Жомарту Токаеву, представляя годовой доклад по восстановлению и защите прав граждан, сообщает Акорда.
Также Ластаев сообщил главе государства:
- о начале работы территориальных представителей;
- о работе национального превентивного механизма;
- о совершенствовании законодательства;
- об активизации международного сотрудничества;
- о взаимодействии с правозащитными организациями и гражданским обществом.
По словам Ластаева, проведено более тысячи превентивных посещений по предупреждению пыток, вынесено свыше 3,5 тысячи рекомендаций о восстановлении прав, привлечено к ответственности 275 должностных лиц. В результате защищены права более 900 человек.
Также омбудсмен рассказал о мерах по предупреждению семейно-бытового насилия. По его словам, правозащитный институт разрабатывает специальный доклад о противодействии семейно-бытовому насилию.
В завершение встречи Токаев указал на необходимость дальнейшего усиления гарантий защиты прав человека.
В представленном ранее докладе омбудсмена "О противодействии семейно-бытовому насилию" сообщалось, что в 2023 году в семейно-бытовой сфере совершено 108 убийств, или 11% от общего количества преступлений в этой же сфере.
Напомним, 15 апреля президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о защите женщин и детей от семейно-бытового насилия.
17.04.2024, 10:22 82061
Почти 29% строительных компаний РК находятся в критическом положении
В Казахстане на начало марта осуществляли деятельность в сфере строительства более 53 тыс. компаний
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На начало марта текущего года в Казахстане осуществляли деятельность в сфере строительства более 53 тыс. компаний. При этом из года в год наблюдается динамичный рост количества таких предприятий, сообщает energyprom.kz.
В январе-феврале 2024 года общая площадь введенного в эксплуатацию жилья уменьшилась на 3,4% по сравнению с январем-февралем 2023 года, составив 2073,4 тыс. кв. м, из них 1354,7 тыс. кв. м пришлось на многоквартирные, а 699 тыс. кв. м - на индивидуальные дома. Большая часть жилья - 1877,6 тыс. кв. м, или 90,6%, сдана в эксплуатацию частными застройщиками.
По данным energyprom.kz, несмотря на рост количества стройкомпаний, это никак не сказывается на динамике развития жилищного строительства в стране. Кроме того, в РК остается актуальной проблема некачественного строительства и недобросовестных застройщиков.
За прошедший год количество административных правонарушений в строительной сфере выросло на 35,1%, до 5,2 тыс. случаев. Самое распространенное нарушение, оно же одно из самых грубых - строительство без проекта или с проектом, но без экспертизы: 1,7 тыс. таких фактов за 2023 год. Второе место занимает строительство объектов без технического, авторского надзора: 1,1 тыс. (плюс 28,2%). Втрое больше стало нарушений при проведении экспертных или инжиниринговых работ на строительных объектах и вдвое больше фактов несоответствия стандартам приемки и ввода в эксплуатацию.
Согласно данным конъюнктурного обследования Нацбанка РК в рамках анализа степени надежности компаний, в секторе строительства только 29,3% предприятий являются устойчивыми. Можно предположить, что в их число входят только крупные строительные холдинги, которые формируют системообразующую экосистему в строительстве. Тем временем доля компаний, находящихся в критическом состоянии, составила 28,7%.
Самыми распространенными проблемами строительных компаний, ограничивающими их деятельность, являются:
- высокая стоимость материалов, конструкций, изделий;
- недостаток заказов;
- налоговые обременения;
- конкуренция со стороны других строительных компаний;
- недостаток квалифицированных работников;
- дефицит собственных финансовых средств компаний;
- высокие проценты по кредитам;
- нехватка и изношенность строительной инфраструктуры.
По информации energyprom.kz, в целом с трудностями сталкиваются в основном небольшие компании, которые возводят единичные объекты и либо не имеют особого опыта, либо изначально не планируют завершение строительства. Именно такие застройщики нарушают все возможные законы и нормативы.
16.04.2024, 10:25 130891
В Туркестанской области у скота выявили бешенство
Вводятся ограничительные мероприятия
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Туркестан. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В населенных пунктах Тлектес и Карабастау Туркестанской области выявили бешенство у скота. В связи с этим вводятся ограничительные мероприятия. Решение акима сельского округа Жанабазар опубликовано на портале "Открытые НПА".
Сообщается, что ограничительные мероприятия вводят на территории жилых домов по улице Бостанова в населенном пункте Тлектес в связи с положительным результатом на болезнь "бешенство" из проб головного мозга четырех голов МРС и одной лошади.
Также заболевание бешенством одной коровы выявлено в населенном пункте Карабастау. В связи с этим на территории жилого дома по улице Толена в населенном пункте вводят ограничительные мероприятия.
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