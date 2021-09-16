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Жалоба студентов в Павлодаре на некачественное питание в столовой оказалась шуткой

15.09.2021, 10:15 5104
ПАВЛОДАР. 15 СЕНТЯБРЯ - Жалоба студентов в Павлодаре на некачественное питание в столовой оказалась шуткой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео с отвратительным обедом павлодарских студентов облетело Казнет. На этих кадрах парни демонстрируют застывшую на тарелке субстанцию. В подписи под роликом говорится, что такое случается нередко. И только к прибытию разных комиссий в студенческой столовой появляется "нормальная еда и даже салаты". Но уже к вечеру нашелся автор видео. По словам первокурсника монтажного колледжа, пользователи поняли его неправильно. Еркебулан Байсалов рассказал, что убирал оставшуюся порцию каши и заметил, что всего за полчаса она успела застыть и прилипнуть к тарелке. После чего студенты решили записать шуточное видео, сообщает телеканал "Астана".
 

Люди вырвали из контекста просто именно плохой момент видео, когда я начал говорить: "Не муляж, а еда". Этот фрагмент закинули в соцсети. Это было все сказано в шутку, просто люди неправильно поняли и вырвали из контекста и слишком много придумали", - сказал студент Еркебулан Байсалов.

 
Руководство монтажного колледжа заявило, что с поставщиком питания работают с начала года. Жалоб от учащихся и родителей не поступало. Однако обещают провести проверку. Если нарушения выявят, виновные будут наказаны.
 

С начала учебного года наше заведение работает с ИП Айгужинова. Сегодня в столовой колледжа обедают 262 учащихся. В целом нареканий к работе поваров нет, никто не жаловался на плохое самочувствие после приема пищи", - сказал руководитель Павлодарского монтажного колледжа Ренат Дуйсекенов.

 

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