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В Павлодаре проводят проверку из-за некачественного обеда в колледже

14.09.2021, 10:13 5536
ПАВЛОДАР. 14 СЕНТЯБРЯ - В павлодарском колледже начали разбирательства из-за некачественного обеда. Если факт подтвердится, виновных пообещали наказать, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Споры вокруг студенческого обеда разгорелись в социальных сетях. Павлодарцы обсуждают, насколько качественную еду подают в столовых местных учебных заведений. Спор возник после видео из Павлодарского монтажного колледжа. Студенты записали ролик, где показывают тарелку с пищей, а потом пытаются ее перевернуть. Однако еда не падает, а остается на блюде, сообщает Pavlodarnews.kz.
 

Не муляж, а еда", - комментируют авторы видео.



Студенты добавили, что так обычно выглядят бесплатные обеды, однако во время проверок "готовят намного вкуснее и даже дают салаты".
 
Павлодарцы возмутились качеством питания. Пользователи Instagram предположили, что ситуация возникла из-за того, что обеды бесплатные, или из-за зарплат работников столовой. 
 
В комментариях высказалась и одна из студенток колледжа. По ее словам, в заведении "всегда кормили хорошо".
 
В монтажном колледже сообщили, что договор заключают с компанией, которая выигрывает тендер. 
 

Питание в столовой осуществляет поставщик ИП Айгужинова. За время оказания услуг жалоб со стороны студентов на качество приготовления пищи не было. По данному факту проводится разбирательство, работает бракеражная комиссия", - рассказали в учебном заведении. 

 
В комиссию входят представители попечительского совета, администрации колледжа, родителей учащихся, студенты и медработник. Если проверяющие найдут подтверждение тому, что еду в столовой подают некачественную, то виновных обещают наказать. В областном управлении образования добавили, что проследят за ситуацией и работой комиссии.

 

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