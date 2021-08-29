Система Orphus

В МОН рассказали, как будут учиться студенты вузов

28.08.2021 22897
НУР-СУЛТАН. 28 АВГУСТА - В ходе брифинга в СЦК, вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев рассказал о проведении подготовительной работы вузов к новому учебному году, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В случае наличия признаков инфекционных заболеваний студенты могут продолжить обучение дистанционно. Кроме того, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и соответствующих решений уполномоченных органов будет обеспечена готовность вузов к переводу на дистанционный формат обучения", - сказал Куаныш Ергалиев. 

 
Он добавил, что вузы разработают алгоритм действий перевода студентов с офлайн на онлайн-обучение. 
 

Планируем, что в новом учебном году возобновятся академическая мобильность, зарубежные стажировки обучающихся, за исключением стран, где действуют ограничительные меры", - отметил вице-министр. 

 
Ранее вице-министр образования и науки Республики Казахстан Шолпан Каринова разъяснила различия дистанционного обучения для контактных и школьников, остающихся на удаленном обучении по заявлению родителей.
 
Напомним, в министерстве образования в ответе на наш запрос подтвердили возможность дистанционного асинхронного обучения школьников по заявлению родителей. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая