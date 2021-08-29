В МОН рассказали, как будут учиться студенты вузов

НУР-СУЛТАН. 28 АВГУСТА - В ходе брифинга в СЦК, вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев рассказал о проведении подготовительной работы вузов к новому учебному году, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В случае наличия признаков инфекционных заболеваний студенты могут продолжить обучение дистанционно. Кроме того, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и соответствующих решений уполномоченных органов будет обеспечена готовность вузов к переводу на дистанционный формат обучения", - сказал Куаныш Ергалиев.

Он добавил, что вузы разработают алгоритм действий перевода студентов с офлайн на онлайн-обучение.

Планируем, что в новом учебном году возобновятся академическая мобильность, зарубежные стажировки обучающихся, за исключением стран, где действуют ограничительные меры", - отметил вице-министр.

Ранее вице-министр образования и науки Республики Казахстан Шолпан Каринова разъяснила различия дистанционного обучения для контактных и школьников, остающихся на удаленном обучении по заявлению родителей.

Напомним , в министерстве образования в ответе на наш запрос подтвердили возможность дистанционного асинхронного обучения школьников по заявлению родителей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства