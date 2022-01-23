Жамишев: фонд "Народу Казахстана" будет располагать 150 млрд тенге

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Если говорить о сумме, которую мы ожидаем исходя из состава участников совещаний у президента, к кому президент напрямую обратился, исходя из нашего понимания того, каким налогооблагаемым доходом располагают наши крупные и средние предприятия... Мы полагаем, что 100 млрд фонд будет располагать. Под эти 100 млрд мы должны будем выстроить какие-то первоочередные задачи. И плюс на 50 млрд задачи второго уровня, если эти средства поступят", - рассказал Жамишев в ходе брифинга в СЦК.
По его словам, будут выработаны подходы как к адресной помощи, так и к системным мероприятиям.
Фонд не должен оказывать только адресную помощь отдельным людям, которые нуждаются в этой благотворительной помощи. Он должен также решать задачи, которые можно решать на системном уровне, и это тоже предстоит выстроить. Например, есть опыт, когда за счет частных денег оснащаются в дальних населенных пунктах кабинеты диализа. Кроме того, есть опыт, когда за счет частных денег развивается сеть лабораторий по сбору анализов в малонаселенных или отдаленных районах", - отметил глава благотворительной организации.
Как сообщалось ранее, фонд не будет напрямую действовать с получателями помощи, потому что для этого потребуется большой штат и филиальная сеть. Фонд будет работать через большое количество общественных организаций. При этом исключается использование средств фонда на содержание аппаратов этих организаций. Деньги пойдут напрямую получателям помощи.