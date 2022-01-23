Отчисления в фонд "Народу Казахстана" не являются дополнительным налогом на бизнес - Жамишев

НУР-СУЛТАН. 22 ЯНВАРЯ - На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь на западе, юге и в центре страны фронтальные разделы будут вызывать осадки в виде дождя и снега. Также с ними сохранятся усиление ветра и гололедные явления. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет" .

На северо-западе Западно-Казахстанской, на севере, востоке Костанайской, на севере, западе Акмолинской, на севере, западе, юге Северо-Казахстанской, на юге Павлодарской, на юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской, в центре Кызылординской, ночью и утром на юге и востоке Алматинской областей ожидается туман.

На западе Атырауской, на западе, в центре Мангистауской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед, туман, ночью на юго-западе и в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юго-западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.