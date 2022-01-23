Отчисления в фонд "Народу Казахстана" не являются дополнительным налогом на бизнес - Жамишев

Я видел в сообщениях, что некоторые люди это воспринимают как дополнительный налог на бизнес. Хотел бы сказать, что это не налог, это добровольное перечисление. Сейчас в основном перечисляют предприятия крупного бизнеса и акционеры этих предприятий. В соответствии с налоговым законодательством предусмотрены налоговые вычеты до 3% от налогооблагаемого дохода, и все эти деньги направляются на благотворительность. Я полагаю, что в рамках этих налоговых льгот и будут осуществляться перечисления. Поэтому никаким образом на повышение цен эти перечисления не отразятся", - сказал Жамишев в ходе брифинга в СЦК.
По его словам, из числа спонсоров фонда будет создан совет фонда.
Совместно с этим советом разработаем стратегию работы с донорами фонда. Кроме добровольных пожертвований в фонд будут поступать средства от оператора лотерейной деятельности и центра учета ставок, а также других источников, определенных правительством", - пояснил глава фонда.
Как отметил Жамишев, в настоящее время участие в формировании фонда стали принимать и физические лица на добровольной основе.
Фонд категорически против того, чтобы были какие-либо поводы говорить о том, что это делается по какому-то принуждению, в рамках какой-то кампанейщины. Мы за исключительно добровольное участие физлиц", - подчеркнул он.
Фонд будет оказывать благотворительную помощь в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта в тех случаях, когда какие-то группы населения нуждаются в услугах, не предоставляемых государством и частным бизнесом.
Кроме того, благотворительная организация будет оказывать поддержку семьям погибших при защите целостности и независимости страны военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Будет вместе с государством помогать населению при катастрофах природного и техногенного характера. Фонд также будет участвовать в обеспечении доступности для детей объектов спорта и иных социально значимых услуг. Полагаю, фонд должен будет оказывать помощь детям из семей, где в силу чрезвычайной бедности под угрозой их здоровье и будущее", - проинформировал Жамишев.
Вместе с тем, фонд не будет напрямую взаимодействовать с получателями помощи. Для этого потребуется большой штат и филиальная сеть.
У нас в стране действует большое количество общественных организаций, занимающихся теми вопросами, на которые нацелена деятельность фонда. Фонд станет их партнером и работать будет через них. При этом исключается использование денег фонда на содержание аппаратов этих организаций. Деньги пойдут напрямую получателям помощи. Уже сегодня 140 общественных организаций принимают заявки от населения только через единый электронный портал. Этот портал и станет каналом связи между населением, благотворительными организациями и Фондом", - заключил глава "Казакстан халкына".
Напомним, общественный фонд "Казахстан халкына" создан по поручению президента для решения проблем в социальной сфере по тем направлениям, которые по разным причинам не обеспечиваются государством.
Президент отметил, что новый фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов. Из него будут выделены средства на восстановление Алматы.
Как сообщалось ранее, премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил соответствующим министерствам до 1 февраля проработать все вопросы создания общественного социального Фонда "Казакстан халкына".
Кроме того, в Комитете госдоходов РК сообщили о планах снижения налогов при отчислениях в фонд "Казакстан халкына" бизнесу.