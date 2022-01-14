Токаев: главная задача государства - обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников

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Главная задача государства - обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников. Развитие честной конкуренции, поддержка малого и среднего бизнеса, прозрачность мер господдержки - ключевые составляющие нового экономического курса. Приоритетом правительства должно стать обеспечение стабильности курса национальной валюты. Без крепкого тенге и снижения инфляции невозможны устойчивый экономический рост, повышение благосостояния граждан и доверие со стороны инвесторов", - написал Токаев в Twitter.
Главная задача государства – обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников. Развитие честной конкуренции, поддержка малого и среднего бизнеса, прозрачность мер господдержки – ключевые составляющие нового экономического курса.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 12, 2022
Кроме того, по его словам, особого внимания требует преодоление региональных диспропорций. Следует решить проблему занятости, создать условия для социального и культурного развития во всех областях страны. В регионах будут открываться филиалы ведущих зарубежных вузов.
Президент отметил, что новый общенародный фонд "Казакстан Халкына" будет служить решению реальных проблем граждан. Фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов. Будут выделены средства на восстановление Алматы.
Вместе мы сумели сохранить целостность государства, мир и согласие. Наши граждане проявили патриотизм и единство в борьбе с экстремистами. Теперь страна вступает в новый этап развития. Это будет период истинного обновления. Вместе построим благополучный и процветающий Казахстан!" - заявил глава государства.
Напомним, 12 января президент РК прибыл в Алматы. Он провел заседание оперативного штаба, встретился с семьями погибших сотрудников силовых структур и посетил больницу скорой неотложной помощи.