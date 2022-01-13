Президент встретился в Алматы с семьями погибших сотрудников силовых структур

АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства вновь выразил свои соболезнования и побеседовал с членами семей. Президент отметил, что со стороны государства им будет оказана всяческая поддержка, сообщает пресс-служба Акорды.

Они настоящие герои, пожертвовали своей жизнью ради безопасности нашего народа, ради будущих поколений, граждан нашей страны. Мы восхищены их подвигом, будем всегда помнить. Они навсегда останутся в памяти нашего народа. Я даю слово, что все ваши семьи не останутся без внимания. Мы будем оказывать постоянную помощь, будь это жилищные условия, направление детей на учебу", - сказал президент.

Затем Касым-Жомарт Токаев лично вручил родственникам награды, которых их мужья и отцы были удостоены за проявленную отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, за подвиги, совершенные при защите интересов государства.

В частности, орден "Айбын" ІІ степени был вручен вдове и сыну начальника кафедры Пограничной академии КНБ Андрея Кабдинова, орден "Айбын" ІІІ степени - вдове полицейского-водителя управления полиции Алмалинского района Алматы Алена Асылханова, а также вдове полицейского-водителя управления полиции Алмалинского района Алматы Рината Камбетова.

Родные и близкие погибших от рук бандитов высказали надежду, что подобные трагические события больше не повторятся в нашей стране.