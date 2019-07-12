Жаркая погода без осадков ожидается в четверг на большей части Казахстана

Алматы. 11 июля. Kazakhstan Today - На большую часть Казахстана оказывает влияние антициклон, в связи с чем на большей части ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Лишь через запад, северо-запад и восток Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами и усилится ветер. Лишь на севере в ночные часы ожидается туман", - сообщает "Казгидромет".

В Жамбылской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, местами в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях днем ожидается сильная жара.

В Кызылординской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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