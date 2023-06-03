Жаркая погода ожидается в Казахстане

Лишь в западных регионах и горных районах юго-востока страны пройдут дожди

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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В первые дни лета, 1-3 июня, в большинстве регионов Казахстана ожидается жаркая погода без осадков. Погоду на большей территории республики будет определять отрог уходящего антициклона, который подпитывается южными потоками.





Лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока страны пройдут кратковременные дожди с грозами", - сообщает РГП "Казгидромет".





Ожидается постепенное повышение температуры воздуха, в дневные часы солнце будет прогревать воздух на северо-западе и севере страны до +36, +41 °С, на востоке до +28, +33 °С, в центре до +30, +39 °С, на юге до +37, +43 °С, на юго-востоке до +30, +37 °С.





Под влиянием отрога антициклона на большей территории Казахстана 1 июня ожидается погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. По республике сохраняется усиление ветра, на западе, юге - пыльная буря.





В Актюбинской, Костанайской областях 1 июня ожидается сильная жара, на юге, юго-западе - очень сильная жара. На большей части Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Улытауской областей ожидается сильная жара.





В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, на севере, в центре Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.





В Кызылординской области, на востоке Атырауской, Карагандинской областей, на востоке, в центре Павлодарской области, на севере Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





В Жамбылской области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. На большей части Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-западе области чрезвычайная пожарная опасность.





В Астане: переменная облачность, +33, +35 °C, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.





В Алматы: переменная облачность, +27, +29 °C, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.





В Шымкенте: ясно, +32, +34 °C, скорость ветра - 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду.