Жару до 43 градусов обещают синоптики в Казахстане

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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие дни на большую часть территории Казахстана сохраняет свое влияние циклон, который несет обильные дожди с грозами, выпадением града и шквалистый ветер, сообщает РГП "Казгидромет".





По прогнозам синоптиков, 5 июля на северо-западе страны ожидается сильный дождь. 5-6 июля дожди прогнозируются на севере, в центре и на юго-востоке, а 4-6 июля - на востоке страны. Лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода преимущественно без осадков.





Также на западе страны днем ожидается очень сильная жара до +33, +43°С", - сказано в сообщении "Казгидромета".