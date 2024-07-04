03.07.2024, 14:31 33441

Жару до 43 градусов обещают синоптики в Казахстане

Сильные дожди пройдут в большинстве регионов страны
Жару до 43 градусов обещают синоптики в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие дни на большую часть территории Казахстана сохраняет свое влияние циклон, который несет обильные дожди с грозами, выпадением града и шквалистый ветер, сообщает РГП "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, 5 июля на северо-западе страны ожидается сильный дождь. 5-6 июля дожди прогнозируются на севере, в центре и на юго-востоке, а 4-6 июля - на востоке страны. Лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода преимущественно без осадков.

Также на западе страны днем ожидается очень сильная жара до +33, +43°С", - сказано в сообщении "Казгидромета".

 
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Теги:прогнозКазгидрометжара

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04.07.2024, 11:40 1856

Жителям Алматы вернут более 95 млн тенге за отопление

Возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей
Жителям Алматы вернут более 95 млн тенге за отопление
Алматы. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям города Алматы вернут более 95 млн тенге за отопление, сообщает пресс-служба департамента Комитета по регулированию естественных монополий по мегаполису.

Завершена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха за отопительный период на 2023-2024 годы (...) За отопительный период 2023-2024 годы субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, будет произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборов учета на общую сумму 95,405 млн тенге с учетом НДС", - проинформировали в департаменте.


Отмечается, что возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса в новом отопительном периоде либо за календарный год.

Как сообщалось ранее, Миннацэкономики проверит коммунальные предприятия во всех регионах Казахстана. Проверки коснутся 87 коммунальных предприятий по производству тепло- и электроэнергии.

Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.

В июле прошлого года премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что в Казахстане срываются сроки проводимых работ по подготовке к отопительному сезону.
 
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Теги:ОтоплениеПерерасчетАлматы
04.07.2024, 11:17 3506

Каким регионам Казахстана угрожает засуха в июле  

Засуха ожидается в 11 регионах страны
Каким регионам Казахстана угрожает засуха в июле
Фото: Depositphotos
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, каким регионам Казахстана угрожает засуха в июле.

В июле 2024 года на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близкими к многолетним значениям, однако площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи, увеличивается", - проинформировали синоптики.


Фото: РГП Казгидромет

В июле атмосферная засуха ожидается:

  • в Костанайской области в Амангельдинском, Джангельдинском районах и в городе Аркалыке;
  • в Западно-Казахстанской области в Казталовском, Жаныбекском, Акжаикском и Бокей-Ординском районах;
  • в Актюбинской области в Шалкарском, Байганинском, Иргизском и Уилском районах;
  • в Карагандинской области в Актогайском и Шетском районах;
  • в Абайской области в Аягозском районе;
  • в Алматинской области в Балхашском районе;
  • в Жетысуской области в Алакольском районе;
  • в Жамбылской области в Мойынкумском, Кордайском, Жуалынском, Жамбылском, Рыскуловском и Сарысуском районах;
  • в Туркестанской области в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Ордабасинском, Отрарском, Шардаринском, Жетысайском и Байдибекском районах;
  • в Кызылординской области в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в окрестности Кызылорды;
  • на преобладающей территории Атырауской, Мангистауской и Улытауской областей.

Ранее казахстанские синоптики предупреждали о засухе в 10 регионах Казахстана.
 
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Теги:прогнозРКзасуха
03.07.2024, 13:37 35086

Горы мусора на побережье Каспия показал блогер   

Пост вызвал возмущение не только у жителей Актау, но и у казахстанцев из других регионов
Горы мусора на побережье Каспия показал блогер
Фото: instagram/azamat_sarsenbayev
Актау. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео оставленные отдыхающими горы мусора на берегу Каспийского моря.

Жаль, что у нас в Мангистау до сих пор не развита культура отдыха. Каждый раз искренне удивляюсь тому, что бывают люди которые спокойно могут есть и отдыхать рядом с горой мусора", - написал блогер.



На видео, снятом Сарсенбаевым, видно, как отдыхающие сидят на берегу, а неподалеку от них валяются разбросанные пакеты с мусором.

Пост вызвал возмущение не только у жителей Актау, но и у казахстанцев из других регионов.

Раньше город намного чище был. Я понимаю, пластика и целлофана не было в таком количестве. Но нас с детства приучили фантики от конфет в кармане держать до дома. И детей мы тоже так приучили. Едем за город купаться, чужой мусор в море ловим. Собрать на побережье - это невозможно за всеми";


Не только культура отдыха не развита. Культура поведения сводится к нулю", - пишут возмущенные пользователи.


Один из комментаторов даже предложил устроить субботник на берегу.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области водоохранную зону используют как мусорный полигон.

Бережно относиться к природе призвали также в нацпарке "Бурабай". Там попросили туристов не оставлять на деревьях завязки из тряпок и целлофана.

В прошлом году в нацпарке "Бурабай" собрали три тонны мусора.
 
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Теги:КаспийМусорблогерПобережье
02.07.2024, 10:41 91011

Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера объявлен в Экибастузе

Режим ЧС объявлен для проведения ремонта Экибастузской ТЭЦ
Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера объявлен в Экибастузе
Фото: khabar.kz
Экибастуз. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Решение акима города Экибастуза Аяна Бейсекина "Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера объектового масштаба" опубликовано на портале "Открытые НПА".

В связи со сложившейся аварийной ситуацией на ТОО "Energy Solutions Center" объявить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера объектового масштаба в городе Экибастузе", - говорится в документе.


Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации решено назначить генерального директора Energy Solutions Center Айдарбека Кыстаубаева.

Напомним, в июне Экибастузскую ТЭЦ передали в доверительное управление ТОО "Energy Solution Center" - дочерней компании "Самрук-Энерго".

Как сообщалось ранее, 28 июня произошло технологическое нарушение на Экибастузской ГРЭС-1. Были остановлены четыре энергоблока. Станция снизила генерацию с 2080 МВт до 320 МВт. Комитет атомного и энергетического надзора и контроля начал расследование технологического нарушения.
 
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Теги:ЭкибастузЧС
02.07.2024, 09:11 93026

В Киеве скончался казахстанский журналист Айдос Садыков

Он был ранен в результате покушения 18 июня
В Киеве скончался казахстанский журналист Айдос Садыков
Киев. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение в Киеве, скончался. Об этом сообщила в Facebook его супруга Наталья Садыкова.

Напомним, 18 июня в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера, получившего на Украине официальный статус беженца. По данным украинской полиции, на улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.

Позже подозреваемый в нападении на казахстанского журналиста в Киеве пришел в полицию. Он задержан по подозрению в совершении преступления.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан начала досудебное расследование по факту покушения на убийство казахстанского журналиста в Киеве.

Нападение на казахстанского журналиста в Киеве ранее прокомментировал президент Токаев. Он заявил, что произошедшее преступление следует рассматривать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.


 
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Теги:КончинаЖурналистКиев
02.07.2024, 08:44 95856

Какие улицы будут перекрыты в Астане в дни саммита ШОС

Со 2 по 4 июля будет запрещено парковать автомобили вдоль ряда центральных улиц в Астане
Какие улицы будут перекрыты в Астане в дни саммита ШОС
Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане вводится "желтый" уровень террористической опасности в период проведения саммита ШОС со 2 по 4 июля. В связи с проведением крупного мероприятия планируется временное ограничение движения автотранспортных средств на улицах столицы. Об этом сообщили в акимате Астаны.

В частности, ограничения будут введены на следующих участках дорог:

3 июля с 18.00 до 22.00 - по улице Бокейхана от улицы Керей-Жанибек хандар до моста по улице Сыганак (М-3);

акимат Астаны

4 июля с 09.00 до 19.00 - по улице Нажимеденова от проспекта Тауелсиздик до улицы Аманжолова, далее по улице Аманжолова до улицы Байтурсынова и по Байтурсынова до проспекта Тауелсиздик.

акимат Астаны

В остальное время ограничение движения будут осуществляться при сопровождении участников саммита ШОС. Просим жителей отнестись с пониманием к усиленному режиму безопасности", - сообщили в акимате.


Как отметили в департаменте полиции столицы, введение "желтого" уровня террористической опасности в том числе обозначает введение ограничений на передвижение транспортных средств и пешеходов на отдельных территориях.

На период действия "желтого" уровня жителям запрещается пользоваться парковками возле жилых комплексов, которые расположены вдоль проспекта Мангилик ел, улиц Достык, Туркестан, Кунаева и проспекта Кабанбай батыра. При этом парковать машины внутри дворов или на параллельных/прилегающих к выше обозначенным улицам не запрещается", - проинформировали в управлении административной полиции города.


Также в эти дни вдоль данных улиц общественный транспорт курсировать не будет. Жителям будут предложены альтернативные маршруты, которые опубликуют в социальных сетях CTS.

Напомним, что в дни проведения саммита в Астане не будут работать дошкольные учреждения. До 70% сотрудников госучреждений и квазигоссектора переводятся на удаленный формат работы.
 
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Теги:ШОСПерекрытиеСаммитАстанаулицы
01.07.2024, 20:46 118836

Саммит ШОС: в Астане не будут работать дошкольные учреждения

До 70% сотрудников госучреждений и квазигоссектора переводятся на удаленный формат работы
Саммит ШОС: в Астане не будут работать дошкольные учреждения
Фото: Depositphotos
Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астана в связи с саммитом Шанхайской организации сотрудничества 3-4 июля не будут работать дошкольные учреждения, сообщает пресс-служба столичного акимата.

В целях удобства для граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, до 70% сотрудников госучреждений и квазигоссектора со 2 по 4 июля переводятся на удаленный формат работы. 3-4 июля также не будут работать дошкольные учреждения", - проинформировали в пресс-службе


Кроме того, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности, предупреждения и пресечения правонарушений в период проведения саммита личный состав полиции переведен на усиленный вариант несения службы.

Напомним, в Астане 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
 
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Теги:ШОСгосслужащиеАстанаудаленка
01.07.2024, 13:15 138071

Это стало традицией: жители Турксибского района Алматы вновь жалуются на отключение света

Проблемы регулярно начинаются во время жаркого сезона
Алматы. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Турксибском районе в очередной раз выключили свет. По словам жителей, отключение электричества, похоже, становится еженедельной традицией.

Невозможно нормально существовать, как людям жить и работать, такое ощущение, что мы живем в деревне, а не в крупном мегаполисе", - пишут возмущенные жители.


АлматыЭнергосбыт

Ранее мы писали о том, что отключения света в Турксибском районе города - регулярное явление.

Свет выключают еженедельно. Как только начинается жаркий летний сезон, так начинаются проблемы", - написала в редакцию одна из жительниц района.


Она подчеркнула, что в Алматы давно пора менять всю систему подачи электричества, так как она не выдерживает нагрузок от современной техники и с наступлением жары начинаются бесконечные аварии.

25 июня от электроснабжения также в очередной раз отключили микрорайон Нур Алатау.

Напомним, в прошлом году жители Алматы были обеспокоены тем, что системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучреждениях и прочих объектах города. Тогда в Алматы наблюдалась аномальная жара.
 

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