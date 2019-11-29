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Женис Касымбек дал поручения по дальнейшему развитию Караганды

28.11.2019, 09:37 11503
Женис Касымбек дал поручения по дальнейшему развитию Караганды
Караганда. 28 ноября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек провел совещание по развитию областного центра. Глава региона обозначил слабые места и поставил ряд задач по созданию комфортных условий для горожан, передает Kazakhstan Today.
 
Нарекания вызвали самые болезненные сферы для населения, в числе которых: работа общественного транспорта, уличное освещение, архитектурный вид города, доступная среда для людей с ограниченными возможностями, сообщили в пресс-службе акима области.
 
Как отметили в акимате, одной из проблемных тем города на сегодняшний день остается общественный транспорт. Несмотря на то, что автопарк №3 выпустил на линию новые автобусы, жалоб от жителей меньше не стало. 
 
Глава области сообщил, что на следующий год будет закуплено ещё 200 автобусов, и поручил до 2021 года полностью закрыть вопрос с обновлением пассажирского транспорта.
 
Женис Касымбек также потребовал от городских властей усилить работу по улучшению инфраструктуры, снижению безработицы среди молодёжи и созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями.
 
В частности, инвалиды по зрению просят увеличить надписи номеров городских маршрутов и организовать голосовое оповещение. На автовокзале не обеспечены условия для людей на колясках. Глава региона поручил городским властям решить проблемы с адаптацией зданий и сооружений для людей с ограниченными возможностями.
 
Отдельно аким области остановился на архитектурном облике Караганды, назвав нонсенсом, что в городе нет главного архитектора.
 

Караганда - прекрасный город с богатой историей и большой перспективой. Люди справедливо требуют сохранить исторический облик. Если строим новое, то надо придерживаться какой-то единой концепции. Получается, что вопросы градостроительства, архитектуры отданы на откуп юристам, экономистам. Я не сомневаюсь, что они специалисты по своим направлениям. Но облик города, художественное решение - это совсем другое. Отсюда и проблемы - никакого развития архитектурного стиля", - отметил Женис Касымбек.

 
Глава региона поручил разработать для областного центра единую концепцию наружного оформления и архитектурной подсветки. Кроме этого, аким области потребовал привести в порядок баннеры с социальной и коммерческой рекламой и начать решать вопросы уличного освещения. В настоящее время в городе не освещаются 611 улиц.
 

На сегодня разрабатываем механизм ГЧП по закупу услуг освещения. В декабре начнём проводить соответствующие процедуры. Сегодня предприятия готовы за свой счёт поставить опоры освещения. И я думаю, что мы эту работу начнём. Год-два - и всё завершим. На первом этапе планируем 136 улиц в Михайловке и Фёдоровке, где абсолютно не было освещения лет 40", - доложил аким Караганды Нурлан Аубакиров.

 
По информации пресс-службы, Женис Касымбек указал еще на ряд нерешённых вопросов, от которых зависит улучшение качества жизни горожан. В частности, в рейтинге лёгкости ведения бизнеса Караганда занимает 50-е место среди 197 районов и городов областного значения. По мнению главы региона, в городе слабо разъясняется программа "Экономика простых вещей".
 

В своём докладе вы озвучили, что доля МСБ в экономике города составляет чуть более 50%, необходимо довести до 70%. Нужно максимально облегчить все процессы ведения бизнеса. Очень много жалоб предпринимателей на трудности в получении разрешительных документов, качество и доступность транспортной инфраструктуры. Это значит, что какие-то механизмы не работают. Предметно встречайтесь с предпринимателями, выясняйте, что мешает работать", - поручил Женис Касымбек.

 
Кроме того, аким области поручил разработать Дорожную карту по развитию предпринимательства и созданию благоприятного бизнес-климата на ближайшие три года. В городе должны работать чёткие правила, а не договорённости, подчеркнул он.
 

Вы видите, вопросов много. На прошлой неделе мы провели Единый день приёма граждан. Из 57 обратившихся ко мне человек 33 - это жители Караганды. Люди затронули вопросы социальной защиты, земельных отношений, образования и культуры, предпринимательства и другого характера. Нам предстоит немало сделать для решения накопившихся проблем. Будем не только держать все вопросы на контроле, но и переходить к конкретным делам", - сказал Женис Касымбек.

 
Также на совещании обсудили состояние подземных переходов Караганды. Аким области поручил главе города с собственниками решить вопрос о состоянии переходов.
 

Нет должного уровня содержания и обслуживания, а ведь это центр города. Я не уверен, что зимой будут своевременно чистить ступеньки от снега и посыпать защитной смесью. Это повлечёт жалобы людей. А ведь могут быть и травмы", - сказал Женис Касымбек.

 
Глава региона дал задание акиму Караганды встретиться с собственниками подземных переходов. Он также предложил продумать механизм перевода объектов в коммунальную собственность.
 
Отдельно на совещании обсудили организацию досуга карагандинской молодёжи и условия для дополнительного образования детей.
 

В областном центре музыкальная и художественная школы располагаются в неприспособленных зданиях", - отметил Женис Касымбек.

 
Он поручил акиму города внести предложения по строительству Дома творчества с музыкальной и художественной направленностью.
 

Кроме того, жители города обратились ко мне с вопросом по поводу восстановления стадиона "Литейщик". Это единственный спортивный объект в нижнем Майкудуке, поручаю акиму города предусмотреть поэтапное финансирование на восстановление этого стадиона", - добавил Женис Касымбек.

 
Что касается спортивных объектов, здесь Нурлан Аубакиров рассказал, что, учитывая интерес населения к занятиям спортом, начато строительство триатлон-парка в районе Голубых прудов, оздоровительного комплекса с бассейном в Пришахтинске, спортивного комплекса имени Каната Байшулакова на Юго-Востоке. Кроме того, в Караганде в скором времени появятся теннисный центр, центр настольного тенниса и многофункциональный спортивный комплекс на средства Геннадия Головкина.
 

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