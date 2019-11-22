Жестоко обращавшиеся с воспитанниками сотрудники детсада Актау освобождены от уголовной ответственности

Актау. 21 ноября. Kazakhstan Today - Уголовное дело в отношении сотрудников детсада в Актау, применявших рукоприкладство к детям, прекращено, передает Kazakhstan Today.

Актауским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении воспитателей С., Ж. и помощницы воспитателя Д. одного из детских садов города Актау. Судом установлено, что сотрудники детского сада С., Ж. и Д. допустили жестокое обращение с несовершеннолетним ребенком М., воспитывавшимся в детском саду, с целью нанесения телесных повреждений наносили ребенку удары по голове, по рукам и по ягодице. Тем самым совершили уголовный проступок", - сообщила пресс-служба Мангистауского областного суда.

Кроме этого, Ж. ударила по голове несовершеннолетнего Б. Воспитатели С. и Ж. путем угроз заставляли детей часами просиживать на стульях, не давая играть с игрушками.

Постановлением Актауского городского суда уголовное дело в отношении сотрудников детского сада, совершивших уголовное преступление, предусмотренное частью 2 статьи 140 УК РК, прекращено в порядке медиации на основании пункта 1 статьи 68 УК РК в связи с примирением подсудимых с законными представителями несовершеннолетних М. и Б.

Постановление пока не вступило законную силу.

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