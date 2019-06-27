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Воспитатели детсада в Актау били детей, заставляя часами сидеть на стульях (ВИДЕО)

26.06.2019, 20:47 9397
Воспитатели детсада в Актау били детей, заставляя часами сидеть на стульях (ВИДЕО)
Актау. 26 июня. Kazakhstan Today - Воспитатели детского сада в Актау били детей, заставляя часами сидеть на стульях, передает Kazakhstan Today.
 
Воспитатель и няни ДДУ № 55 Актау запрещали детям играть с игрушками, заставляя часами сидеть на стульях. Камера видеонаблюдения зафиксировала факты рукоприкладства, пишет Lada.kz
 
На кадрах с видеокамеры, установленной в группе детского сада, видно, как воспитатель и няни поднимают руки на детей, если они встанут со стула.
 

Это же настоящий ужас. Наши дети запуганы, и это видно на видео. Даже в туалет, проходя мимо воспитателя, они телом отклоняются от нее. Никаких игр, никаких игрушек. Мы просмотрели двухчасовое видео и все это время они сидели на стульях, а персонал то сидел в сотовых телефонах, то вообще спал за столом. Детям нельзя было играть даже друг с другом. Если ребенок встал, он тут же мог получить по голове, рукам или быть оттасканным за ухо, а нам улыбались, когда мы приходили за детьми", - возмущаются родители.



 
Директор детского сада № 55 "Таншолпан" находится в отпуске. После огласки инцидента городским отделом образования создана специальная комиссия.
 

Сейчас мы все детально исследуем. Каждое видео будет изучено. Персонал этой группы уволен. Будем разбираться", - сообщили в отделе образования Актау.

 
Напомним, случай рукоприкладства воспитателя по отношению к воспитаннику детсада был зафиксирован в детском саду в Атырау. На распространенной в соцсетях видеозаписи видно, как воспитатель несколько раз ударила ребенка рукой и пнула ногой
 
Также в Алматы воспитателя яслей-сада уличили в избиении малышей. После скандала работы лишилась не только воспитатель, но и заведующая детским учреждением. 
 
В Атырау областная прокуратура выявила факты жестокого обращения и применения физической силы в отношении воспитанников школы-интерната для детей-инвалидов. При этом в силу своих физических недостатков дети не могли рассказать об издевательствах никому. 
 

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