Новый случай рукоприкладства по отношению к ребенку произошел в детском саду Атырау (ВИДЕО)

Атырау. 19 июня. Kazakhstan Today - Новый случай рукоприкладства воспитателя по отношению к воспитаннику детсада произошел в Атырау, передает Kazakhstan Today.

Об этом стало известно из распространенной в соцсетях видеозаписи, на которой видно, как воспитатель несколько раз ударила ребенка рукой и пнула ногой.

По данным портала ATPress.kz , инцидент имел место в специализированном детском саду Атырау для детей с нарушением речи. Произошедшее прокомментировали в пресс-службе городского акимата.

Городской отдел образования приносит свои извинения за недопустимое поведение воспитателя, а также информирует о том, что за нарушение педагогической этики, грубое обращение с воспитанниками детского учреждения приказом №25 от 18 июня 2016 года воспитатель уволена", - говорится в сообщении.





В Атырау областная прокуратура выявила факты жестокого обращения и применения физической силы в отношении воспитанников школы-интерната для детей-инвалидов. При этом в силу своих физических недостатков дети не могли рассказать об издевательствах никому.

В Аксу на видео попало избиение 3-летнего ребенка в детском саду . Камеры запечатлели, как в игровой комнате один из мальчиков повздорил с другим, а воспитательница вместо того, чтобы успокоить детей, подняла руку на ребенка. На записях видно, что она несколько раз наносит удары руками и ногой.

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