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Назарбаева выразила возмущение избиением детей в школе-интернате Атырау

30.03.2019, 14:24 6157
Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Спикер сената высказалась за строгое наказание для виновных в жестоком обращении с детьми в школе-интернате Атырау, передает Kazakhstan Today.
 
Председатель сената Дарига Назарбаева выразила обеспокоенность в связи с фактами нарушений в школе-интернате для детей с нарушениями речи города Атырау, сообщила пресс-служба палаты. 
 
Глава сената считает, что виновные в жестоком обращении с воспитанниками интерната должны быть строго наказаны в соответствии с законодательством. 
 

Мы возмущены бесчеловечным отношением к беззащитным детям-инвалидам. Считаю, что жизнь детей в этом интернате должна измениться самым кардинальным образом. И мы за этим проследим. Для меня очевидно, что такие случаи - прямая недоработка социальных служб", - отметила Назарбаева. 

 
Как отметили в пресс-службе, данный факт будет находиться на особом контроле депутатов верхней палаты парламента.
 
Напомним, прокуратура региона провела проверку школы-интерната для детей-инвалидов города Атырау, в которой постоянно проживают 98 детей, оставшихся без попечения родителей. В результате выявлены факты жестокого обращения и применения физической силы в отношении детей-инвалидов. Расследование проводится по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
 
В пресс-службе ведомства заявили, что "воспитатели интерната на протяжении длительного времени избивали детей и заставляли их работать. В силу своих физических недостатков дети не могли рассказать об этом никому".
 

Их не сдерживали даже камеры видеонаблюдения. К сожалению, установили лишь записи с декабря 2018 года по январь текущего года, но и этого оказалось достаточно для начала досудебного расследования", - проинформировал прокурор области Ернат Сыбанкулов.

 
Имевшие отношение к жестокому обращению с детьми работники учреждения отстранены от занимаемых должностей. Дело находится на контроле прокурора области.
 

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