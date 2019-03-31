Назарбаева выразила возмущение избиением детей в школе-интернате Атырау

Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Спикер сената высказалась за строгое наказание для виновных в жестоком обращении с детьми в школе-интернате Атырау, передает Kazakhstan Today.

Председатель сената Дарига Назарбаева выразила обеспокоенность в связи с фактами нарушений в школе-интернате для детей с нарушениями речи города Атырау, сообщила пресс-служба палаты.

Глава сената считает, что виновные в жестоком обращении с воспитанниками интерната должны быть строго наказаны в соответствии с законодательством.

Мы возмущены бесчеловечным отношением к беззащитным детям-инвалидам. Считаю, что жизнь детей в этом интернате должна измениться самым кардинальным образом. И мы за этим проследим. Для меня очевидно, что такие случаи - прямая недоработка социальных служб", - отметила Назарбаева.

Как отметили в пресс-службе, данный факт будет находиться на особом контроле депутатов верхней палаты парламента.

Напомним, прокуратура региона провела проверку школы-интерната для детей-инвалидов города Атырау, в которой постоянно проживают 98 детей, оставшихся без попечения родителей. В результате выявлены факты жестокого обращения и применения физической силы в отношении детей-инвалидов. Расследование проводится по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В пресс-службе ведомства заявили, что "воспитатели интерната на протяжении длительного времени избивали детей и заставляли их работать. В силу своих физических недостатков дети не могли рассказать об этом никому".

Их не сдерживали даже камеры видеонаблюдения. К сожалению, установили лишь записи с декабря 2018 года по январь текущего года, но и этого оказалось достаточно для начала досудебного расследования", - проинформировал прокурор области Ернат Сыбанкулов.

Имевшие отношение к жестокому обращению с детьми работники учреждения отстранены от занимаемых должностей. Дело находится на контроле прокурора области.

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