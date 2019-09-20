Талдыкорган. 19 сентября. Kazakhstan Today - Жетысусцам вручили ключи от жилья на концерте, посвященном открытию сезона культуры, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Торжественное открытие нового сезона культуры состоялось на площади перед областным драматическим театром имени Бикен Римовой в городе Талдыкоргане. Вместе с проведением яркого и зрелищного концерта, деятели культуры вручили ключи от жилья четырем многодетным семьям из Аксуского, Каратальского, Кербулакского районов и города Текели.

Напомним, что весной 2019 года начало доброй традиции положил аким области Амандык Баталов. И уже около 150 многодетных семей живут в новых домах.

Отметим, что на сегодняшний день в области насчитывается 566 учреждений культуры, в которых работают более 3 тыс. человек.

В ходе торжественной церемонии Амандык Баталов выразил благодарность деятелям культуры, подчеркнув важность и значимость сохранения культурного наследия.

Генетическим кодом каждого народа является его культура. На нашей жетысуской земле были рождены великие представители казахской культуры. В продолжение традиций предков современные деятели искусства усердно работают. Свидетельство тому - участие и победы на аренах мировых конкурсов. Так, в конце октября оркестр народных инструментов имени Мукана Толебаева примет участие в международном фестивале "Под небом Парижа" во Франции. Верю, что наши мастера музыкального искусства достойно представят нашу область и уникальное творчество народа Казахстана. Желаю коллективу удачи!" - отметил глава региона.

О благотворительной акции и новом сезоне культуры подробно рассказал руководитель управления культуры, архивов и документации Алматинской области Марлен Кольбаев.

Развитие сферы культуры обеспечивает надежные связи между поколениями и народами, способствует духовному становлению личности и ее нравственным устоям. Ежегодно культурные организации по отдельности представляли открытие сезона. В этом году мы, посоветовавшись, решили провести масштабное мероприятие. Также организовали благотворительную акцию, то есть подарили ключи от одной квартиры и от трёх домов многодетным семьям. К такому доброму делу мы привлекли и представителей "той бизнеса" - команду тамадистов", - рассказал Кольбаев.

Стоит также отметить, что ежегодно из областного бюджета выделяются стипендии для артистов и гранты для поддержки местных акынов.

Ранее, в июле текущего года, кюйши Жетысу вошли в Книгу рекордов Казахстана. На протяжении 24 часов в Талдыкоргане около 100 профессиональных домбристов исполнили порядка 500 казахских кюев. Грандиозное музыкальное событие было проведено в рамках программных статей Первого Президента Нурсултана Назарбаева "Рухани жангыру" и "Семь граней Великой Степи".

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