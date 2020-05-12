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Жетысусцы необычно поздравили казахстанцев с Днем Победы

10.05.2020, 10:22 13096
Талдыкорган. 10 мая. Kazakhstan Today - Жители Алматинской области, в частности, жетысуская молодежь, еще до наступления 9 мая начали проведение акций, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В регионе прошли флешмобы, онлайн-поздравления и другие мероприятия, передает корреспондент агентства. 
 
По инициативе проектного офиса "Рухани жангыру", а также при поддержке управления внутренней политики Алматинской области и акимата города Талдыкоргана 9 мая молодые люди исполнили военные песни в торговом центре. Затем в регионе организовали разного рода поздравления, которые активно распространяются и обсуждаются в социальных сетях. 
 
Одним из ярких и запоминающихся поздравлений с юбилейной датой стала надпись в стиле Led Effects. Фасад нового университетского кампуса украсили масштабные надписи "9 мая" и "75", а их фотографии также разлетелись по соцсетям. 
 
Вслед за медиафасадом представители проектного офиса совместно с департаментом полиции Алматинской области организовали марш из патрульных автомобилей. Они выстроили на площади у Центрального парка машины в виде надписи "9 мая", иллюминированной светом проблесковых маячков. 
 
Поддержало креативные поздравления и управление по вопросам молодежной политики Алматинской области. По инициативе ведомства, главную песню праздника, "День Победы", жетысусцы исполнили с высоты птичьего полета. 
 
Закрепив поздравление с праздничной датой на воздушном шаре, молодежь запустила его над областным центром. При этом, пока летел шар, над городом прозвучала легендарная песня, ставшая гимном Победы в Великой Отечественной войне. 

 
По словам представителей управления внутренней политики, такие акции сделаны, чтобы выразить ветеранам войны свою признательность и глубокое уважение, а главное - поблагодарить за мирную жизнь.
 
Напомним, что в Алматинской области накануне празднования Дня Победы также стартовала акция под девизом "Никто не забыт, ничто не забыто". В рамках которой проводится работа по реставрации памятников. В этом году на текущий и капитальный ремонт 119 памятников ветеранам из областного бюджета выделено 150 млн тенге. 
 

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