В Жетысу на реставрацию памятников ветеранам войны выделено 150 млн тенге

Талдыкорган. 9 мая. Kazakhstan Today - В Жетысу на реставрацию памятников ветеранам Великой Отечественной войны выделено 150 млн тенге, передает корреспондент агентства.

Никто не забыт, ничто не забыто" - именно под таким девизом по поручению главы региона Амандыка Баталова в преддверии празднования 75-й годовщины Победы и в рамках государственной программы "Рухани жангыру" начата работа по реставрации памятников. В этом году на текущий и капитальный ремонт 119 памятников из областного бюджета выделено 150 млн тенге.

Всего в Алматинской области расположено 2363 памятника ветеранам.

Для увековечения памяти о героях мы должны заботиться о каждом памятнике и монументе, возведенных в честь Великой Отечественной войны", - сказал руководитель областного управления культуры, архивов и документации Алматинской области Марлен Кольбаев.

Отметим также, что Алматинская область одной из первых в стране выступила организатором праздничного онлайн-поздравления для ветеранов Великой Отечественной войны в стране. В частности, в социальных сетях появились ролики с выступлениями артистов в супермаркетах. На другом ролике патрульные машины со включенными проблесковыми маячками выложили надпись "9 мая".





По информации акимата региона, в Алматинской области проживают 64 ветерана войны. Накануне праздника всем участникам Великой Отечественной войны выделено по одному миллиону тенге. Материальную помощь также оказали гражданам, приравненным к ветеранам: узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, гражданам, работавшим в блокадном Ленинграде и награжденным медалями "За оборону Ленинграда" и знаками "Жителю блокадного Ленинграда". Не остались в стороне вдовы и вдовцы участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые не вступали в повторный брак, а также труженики тыла, проработавшие не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Также 9 узникам мест принудительного содержания, проживающим в регионе, выделено по 100 тыс. тенге. Гражданам, работавшим в период блокады в Ленинграде, выплатили по 60 тыс. тенге, участникам ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы - по 50 тыс. тенге. При этом 9521 вдова/вдовец участников и инвалидов Великой Отечественной получили по 30 тысяч тенге. Такую материальную помощь в области получили около 11 тысяч человек.

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