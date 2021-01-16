Житель Костаная подозревает Казахтелеком в "приписке" услуг абонентам

Костанай. 15 января. Kazakhstan Today - Изучив счет-извещение АО "Казахтелеком", житель Костаная обнаружил сумму, начисленную за услугу международных, междугородних телефонных звонков, которой не пользовался, передает Kazakhstan Today.

Житель Костаная Андрей К., изучив внимательно счет-извещение, обнаружил, что должен оплатить 930,82 тенге за услугу ММТС (международные, междугородные телефонные звонки). Хотя при этом он ни разу ею не воспользовался, так как попросту не знал о ней, пишет издание "Наш Костанай"

По словам горожанина, диспетчеры "Казахтелекома" так и не смогли ему объяснить, как появился счет за ММТС.

Уже второй месяц с меня взимают 930 тенге не ясно за что. Для кого как, но для моего бюджета это ощутимо. Буду разбираться, что за услугу мне навязали в безакцептном (без моего согласия) порядке. Мне лишь пояснили, что, возможно, кто-то дал устное согласие по телефону, а ведь на звонок могут ответить и дети… Отличный метод идентификации личности", - рассказал костанаец.

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