Житель Шымкента сбежал из больницы Арыси, куда был помещен на карантин по коронавирусу

Шымкент. 16 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане расследуются два уголовных дела в отношении граждан, сбежавших из-под карантина, передает Kazakhstan Today.

Первый факт зарегистрирован в Алматы, второй - в Туркестанской области.

10 марта житель Шымкента рейсом из Москвы прибыл в Алматы. В связи с тем что у одного из пассажиров данного рейса выявили коронавирус, скорой помощью города Арыси мужчина был отправлен на карантин на 14 дней. Он был помещен в Казыгуртский районный инфекционный госпиталь, однако впоследствии сбежал в неизвестном направлении. Сотрудники Арысского РОП задержали сбежавшего мужчину в доме его родителей в Арыси. Затем вместе с врачами скорой помощи его доставили обратно", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

Как стало известно, мужчина работал во Вьетнаме и в связи карантином из-за коронавируса в данной стране вылетел транзитом через Москву в Алматы. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов". Следователями выясняются все обстоятельства дела.





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