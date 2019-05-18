Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - Житель Тараза за два дня снял на смартфон 65 нарушений ПДД, передает Kazakhstan Today.

65 нарушений ПДД за 2 дня отснял на свой смартфон неравнодушный житель Тараза и отправил на страницу Комитета административной полиции в Фейсбуке", - написала в соцсети пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД Казахстана Ирина Лукьянина.





По ее информации, в прошлом году по сообщениям гражданских активистов только на страницу КАП МВД привлечены к административной ответственности свыше 6 тыс. водителей.

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