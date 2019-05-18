Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - Житель Тараза за два дня снял на смартфон 65 нарушений ПДД, передает Kazakhstan Today.
65 нарушений ПДД за 2 дня отснял на свой смартфон неравнодушный житель Тараза и отправил на страницу Комитета административной полиции в Фейсбуке", - написала в соцсети пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД Казахстана Ирина Лукьянина.
По ее информации, в прошлом году по сообщениям гражданских активистов только на страницу КАП МВД привлечены к административной ответственности свыше 6 тыс. водителей.
Напомним, ранее министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов сообщил о том, что казахстанцам будут платить за фото и видеофиксацию нарушений ПДД. С этой целью планируется разработка мобильного приложения с функцией обратной связи. После его запуска, сообщившие о правонарушении будут получать 40% штрафа за правонарушение. Однако после этого автовладельцев начали шантажировать фотографиями с нарушениями ПДД.
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