Астана. 7 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанцам будут платить за фотографии в полицию о правонарушениях. Об этом сегодня в ходе парламентских слушаний по вопросам модернизации правоохранительной системы сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, передает Kazakhstan Today.





"В целях обеспечения интерактивного взаимодействия с населением планируется разработка и внедрение мобильного приложения для информирования гражданами о фактах нарушений общественного порядка. С функцией обратной связи", - цитирует Касымова Kazpravda.kz .





По словам министра, для этого был изучен опыт Канады, США и Австралии, где, "если человек сфотографировал правонарушение, отправил в полицию, и оно подтверждается, то этому гражданину выплачивается некоторая поощрительная сумма".





Как отметил глава МВД, планируется, что в Казахстане 40% штрафа за правонарушение будут получать сообщившие о правонарушении.





"У нас в стране 78% граждан, это 14,2 млн человек, имеют мобильные телефоны. Человек может снять и отправить. Мы сейчас на правах ГЧП разрабатываем эту программу: 50% штрафа мы отправляем государству, 40% - гражданину, который нам направил сообщение о правонарушении, и 10% - уходит фирме, которая разрабатывает эту программу", - добавил глава МВД.





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