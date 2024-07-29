Жителей Актау напугали "вооруженные" девушки в никабах

При этом 22% участников опроса ответили: "Реконструкцию нужно прекратить немедленно, экосистеме Сайрана грозит уничтожение"

Фото: volunteer.kz

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Алматы. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что перестройку водохранилища Сайран нужно запретить и вернуть территории озера исторический облик, передает корреспондент агентства.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?"





22% участников опроса ответили: "Реконструкцию нужно прекратить немедленно, экосистеме Сайрана грозит уничтожение"; 54% выбрали ответ: "Перестройку нужно запретить и вернуть территории озера исторический облик"; 11% считают, что реконструкция и вмешательство человека должны быть минимальные; 11% ответили: "Территории озера нужна полная реконструкция" и 2% - "Мне все равно".





Напомним, сегодня на территории озера разворачивается масштабный проект по изменению облика и функционала ключевого водоема.





В акимате мегаполиса заверили, что особое внимание будет уделено озеленению территории: планируется высадить около 4 тысяч деревьев, 7 тысяч квадратных метров живой изгороди и цветочных клумб, 300 тысяч квадратных метров разнотравья. Кроме того, впервые на Сайране появятся водные растения - лотосы.





Между тем многие жители Алматы опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб.





Кроме того, инициативная группа обратились к акиму города с требованием пересмотреть и скорректировать проводимую в этом году перестройку и застройку "Особо охраняемой природной территории, водоохранной полосы - озера Сайран и его зеленой зоны".





В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today коллектив экспертов в области охраны природной среды "Экологического общества Алматы" отметил , что проводимые работы на территории ООПТ Сайран это не реконструкция, а новое строительство.





По их мнению, проводимые в нарушение норм строительные работы по устройству подземных инженерных коммуникаций, сопровождаемые массовым повреждением деревьев зеленой зоны, приведут к их последующей массовой гибели. Также эксперты заявили, что строительство многочисленных зданий, игровых площадок, детских площадок, площадок под частные торговые киоски, частного катка, частных теннисных кортов, перголы, автопарковок, арт-объектов неблагоприятно скажутся на экосистеме Сайрана.