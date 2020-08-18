Жителей Алматы призывают соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - Жителям Алматы напомнили о важности соблюдения масочного режима и социального дистанцирования, несмотря на послабление карантина, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на послабление режима карантина , алматинские эпидемиологи напоминают о важности соблюдения санитарных требований: ношения масок, соблюдения социальной дистанции, использования антисептиков и воздержания от посещения мест массового скопления людей", - сообщили в пресс-службе акима города.

Коронавирусная инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным и контактным путем. Поэтому здоровый человек, находящийся в близком контакте (в пределах 1 метра) с больным, рискует заразиться.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ношение масок эффективно в профилактике распространения коронавирусной инфекции, так как большое количество людей могут являться скрытыми носителями коронавирусной инфекции, не подозревая об этом.

При этом необходимо придерживаться правил использования и утилизации масок.

Одноразовые медицинские маски необходимо менять один раз в два-три часа; если используется респиратор со сменными фильтрами, то замена таких фильтров должна осуществляться один раз в три часа. Снимать маски необходимо за резинки сначала с одного уха, потом с другого, после чего использованную маску необходимо выбросить в мусор, предварительно упаковав в одноразовый полиэтиленовый пакет, а руки тщательно промыть.

Многоразовые тканевые (гигиенические) маски нужно снимать, не касаясь защитной части, за резинки, которыми она закрепляется за уши. После того как маска была снята, руки надо вымыть с мылом, чтобы обеззаразить себя. После каждого использования такой маски необходимо ее постирать с использованием мыла или любого моющего средства. После того как она высохла, надо маску прогладить с использованием функции отпаривания, после чего прогладить уже без пара, чтобы ее полностью высушить.

Следует отметить, что неправильное использование маски снижает эффективность ее защиты и может, наоборот, стать рассадником инфекции.

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